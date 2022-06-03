Domates fiyat artışında rekor

Antalya Ticaret Borsası (ATB) verilerine göre, domates miktar endeksi mayısta yıllık yüzde 5.06 azalırken, fiyat endeksi yüzde 288,03 artarak rekor kırdı.

İsmail AKIN

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Antalya Ticaret Borsası (ATB), mayıs ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı.

Mayıs ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre domateste yüzde 8.14, sebzede yüzde 25.38 meyvede ise yüzde 175,57 arttı. Domates miktar endeksi yıllık yüzde 5.06 azalırken fiyat endeksi yüzde 288,03 arttı.

SON 7 YILIN FİYAT REKORU

Mayıs ayında miktar ve fiyat endekslerindeki yıllık değişimler, domateste, sebzede ve meyvede fiyat bakımından son 7 yılın rekorunu kırarken, miktar bakımından ortalamada seyretti.

Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 15.69, fiyat endeksi ise yüzde 169,64 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 27.39 fiyat endeksi ise yüzde 88.19 arttı. Mayıs ayında miktar endeksleri, domateste 79, sebzede 114 ve meyvede 160 olarak gerçekleşirken, fiyat endeksleri domateste 786, sebzede 484 ve meyvede 582 olarak yansıdı.

MEYVE SON 4 YILIN ORTALAMALARINDA

Mayıs ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 288,03 olarak gerçekleşti. Miktardaki kısmi azalışa karşılık fiyat değişimi rekor olarak endekse yansıdı. Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim ise yüzde 169,64 olarak gerçekleşti.

Sebzenin domatesten daha düşük kalması, miktar endeksindeki yüzde 16'ya yakın artış sayesinde oldu.

Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 88.19 olarak gerçekleşirken, meyvedeki nispi düşük fiyat artışı işlem miktarındaki yüzde 28'e yakın artış sayesinde oldu.

Mayıs ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler ise domateste, sebzede ve meyvede son 4 yılın ortalamalarında seyretti. Bunun istisnası meyve miktar endeksindeki aylık rekor artışında yaşandı.

MİKTARDA ARTIŞ, FİYATTA DÜŞÜŞ

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Mayıs ayında yüzde 8.14 artış gösterirken, işlem fiyatı endeksi aylık yüzde -17.79 azaldı.

Son 4 yılın mayıs ayları endekslerinde ise miktarda ortalama artış ve fiyatta ise en sınırlı düşüş yaşandı.

Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, mayıs ayında yüzde 25.38 artarken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde -42.41 azaldı. Son 4 yılın mayıs ayları dikkate alındığında sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler ortalama civarında gerçekleşti.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, mayıs ayında yüzde 175,57 artış gösterirken, işlem fiyat endeksi ise yüzde -28.33 azaldı. Son 4 yılın mayıs ayları dikkate alındığında meyve miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, miktarda rekor artış ve fiyatta ise ortalama düşüş olarak gerçekleşti.

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