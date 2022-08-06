Dövizi tutmak için 66 milyar dolar gitti

Kamunun dövizi tutmak için 7 ayda 66 milyar dolarlık rezerv sattığı tahmin ediliyor Buna rağmen, dolar yeniden 18 liraya dayanırken, enflasyon ise raydan çıktı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz yükümlülükleri ve swap ile alınan ödünçler düşüldüğünde eksi 54.8 milyar dolara gerileyen rezervleri, Türkiye ekonomisinin en büyük sorunlarından biri olarak görülüyor. TCMB'nin rezervlerinin dış borçları ve cari açığı fonlayacak kapasitesinin kalmaması ekonominin kırılganlığını artırıyor. Bloomberg Ekonomisti Selva Baziki, TCMB'nin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin göreve geldiği 2021 Aralık ayından 22 Temmuz tarihine kadar yaklaşık 7 ayda dövizdeki artışın önüne geçmek için 66 milyar dolarlık rezerv sattığını tahmin ettiklerini söyledi. Bu tutar aylık ortalama yapılan döviz satışının 10 milyar doları bulduğunu gösteriyor.

HERKESİN ONAYI ALINMALIYDI

Buna rağmen, dolar 20 Aralık'taki tarihi zirvesi 18.3674 liraya doğru yükselişini hızlandırdığı gibi enflasyonun raydan çıkıp, faizlerin de yükselmesi, kaybedilen milyarlarca dolar rezervin ne uğruna heba edildiği sorusunu gündeme getiriyor. Üstelik, 2001 krizinin ardından eksiye düşen ancak ilerleyen 10 yılda yüksek faiz politikası ve küresel para bolluğunun ödülü olarak hızla biriken rezervlerdeki kaybın yerine konması da çok zor gözüküyor. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Bloomberg'in hesaplamasına yönelik sosyal medyada yaptığı yorumda “Yazık ki ne yazık. Türkiye'nin bu yıl ayda 10 milyar dolar sattığı düşünülüyor. Bu yıl toplam 66 milyar dolar satılmış. Bu tip mega kararlar için Türkiye'deki herkesin onayı alınmalıydı! Çok yazık. Bu para Türkiye'nin IMF'den alacağı paranın bile kat kat fazlası” dedi.

Dolar 18 lira sınırında

Kur krizini durdurmak için 20 Aralık 2021'de doların 18.3674 lirayı görmesinin ardından devreye alınan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin etkisi 7 ayda neredeyse etkisi ortadan kallktı. Hafta ortasında 18.0434 liraya ulaşarak yılın zirvesini gören dolar son iki gündür psikolojik eşik olan 18 liranın hemen altında yatay seyrini koruyor. Dolar dün en yüksek 17.9731 lirayı, Euro ise 18.4151 lirayı test etti. Küresel olarak risk alma eğilimindeki yükseliş uluslararası piyasalardan borçlanma maliyetinin göstergesi olan CDS'lerde genel bir düşüşe neden olurken Türkiye'nin 5 yıllık CDS'inde de önemli bir düşüş görülüyor. 5 yıllık CDS 26 baz puan düşerek dün 736 baz puana gerilerken CDS'te görülen düşüşü TL'de değer kazancına dönmüyor.