DP Lideri Serdaroğlu: “İGA’nın milyarlarca liralık yükümlülüğünü devlete yıkma planı”

Doğru Parti Lideri Rifat Serdaroğlu, İstanbul Havalimanı’yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı: “Sözleşme gereği, 5'li çeteden İGA'nın yapması gereken milyarlarca dolarlık yatırımları devletin üstüne yıkmak için plan yapıldı. Bazı bürokratlar imza atmak istemedi.”

Yusuf DEMİR

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Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, muhalefetin “5'li çete” olarak nitelendirdiği AKP'ye yakın müteahhitler tarafından inşa edilen İStanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Serdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, İGA'yla DHMİ arasında yeni bir plan yapıldığını ancak bürokratların bu plana imza atmaktan imtina ettiğini duyurdu.

“4. REVİZE MASTER PLAN”

Serdaroğlu'nun “Atanmış Ulaştırma Bakanı” diyerek başladığı mesajları şöyle:

“Sözleşme gereği, 5’li çeteden İGA’nın yapması gereken milyarlarca dolarlık yatırımları devletin üstüne yıkmak için, DHMİ ile İGA arasındaki “4. Revize Master Planı”

imzalatmak için bürokratlara baskı uyguluyorsun!

Bürokratların yakasından düş. Bu planın altına sen imzalayacaksın ki, diğer suçların gibi hesap veresin.

Devletin bürokratlarını yakma!

Reis’in sana iki yol çizmiş! Ya sen imzalayacaksın, ya da istifanı imzalayacaksın! Başka yolu yok!

Kirayı almadığın gibi, planı sen imzala…”

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