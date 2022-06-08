Dünya Bankası’ndan korkutan rapor: İşte ekonomiyi bekleyen büyük tehlike

Dünya Bankası'nın haziran ayı Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nda pek çok bölgenin ekonomik durgunluğa girebileceği belirtilirken küresel ekonomiyi bekleyen stagflasyon tehlikesine dikkat çekildi.

Sozcu.com.tr

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Dünya Bankası, dün yayınladığı Küresel Ekonomik Beklentiler raporunda, ekonomideki görünümün daha da kötüleşebileceği konusunda uyarıda bulundu. Raporda, Ukrayna’daki savaşın “uzun süreli zayıf büyüme ve yüksek enflasyon dönemine” neden olabileceği belirtildi.

Birçok ülkenin resesyon tehlikesi ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Dünya Bankası, 2022 için küresel ekonomik büyüme tahminini yaklaşık üçte bir oranında aşağı çekerek yüzde 2,9’a düşürdü.

2020’de patlak veren pandemiden sonra yaşanan toparlanmayla küresel ekonomi 2021 yılında yüzde 5,7 oranında büyümüştü.

STAGFLASYON TEHLİKESİ

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, raporun önsözünde stagflasyon tehlikesine dikkat çekti. Raporda stagflasyonun 1970’lerde yaşandığı ve merkez bankalarının normalden çok daha fazla faiz artırmak durumunda kaldığı belirtilerek tehlikeye dikkat çekildi.

Normal şartlarda ekonomilerde işsizlik ve enflasyon aynı anda yükselmese de stagflasyonun olduğu ekonomide hem fiyatlar hem de işsizlik aynı anda artıyor.

SON BÜYÜME TAHMİNLERİ

Dünya Bankası bu yıl için Türkiye’nin ekonomik büyüme tahminini, ocak ayında yayımladığı tahmine kıyasla 0,3 puan artırarak yüzde 2,3’e, 2023 tahminini ise 0,2 puan artırarak yüzde 3,2’ye yükseltti.

ABD ekonomisi için büyüme tahmininin 2022’de yüzde 2,5’e düştüğü görüldü. 2021’de bu oran yüzde 5,7’di. 2021’de yüzde 5,4 büyüyen Euro bölgesinin 2022’de yüzde 2,5 oranında büyüyeceği öngörüldü.

Gelişmiş ekonomilerdeki büyümeninse 2022’de yüzde 2,6’ya, 2023’te yüzde 2,2’ye düşeceği tahmin ediliyor. 2021’de bu oran yüzde 5,1 olarak gerçekleşmişti.

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