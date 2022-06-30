Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 449 milyon dolarlık afet kredisi

Dünya Bankası 'Deprem, Sel ve Orman Yangını Acil Durum Yeniden İnşa Projesi' için Türkiye'deki belediyelere kredi olarak verilmek üzere 449 milyon dolarlık finansman sağladı.

Sozcu.com.tr

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Dünya Bankası dün Türkiye’de afetten etkilenen belediyelerde afet sonrası yeşil ve dayanıklı yeniden inşa çabalarını desteklemek, afetlere karşı dayanıklılığı ve afet müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla Türkiye'ye sağlanacak 449,2 milyon dolar tutarındaki bir krediyi onayladı.

Dünya Bankası, Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangını Acil Durum Yeniden İnşa Projesi (TEFWER) kapsamında 2020 ve 2021 yıllarında deprem, sel ve orman yangını gibi afetlerden hasar gören bölgelerde belediyelere onarım, güçlendirme ve yeniden inşa çalışmaları için destek vereceğini duyurdu. Proje kapsamında ayrıca belediyelerin afetlere karşı hazırlık kapasitesini ve iklim uyumunu arttırmaya dönük önlemleri de desteklenecek.

AFETE MÜDAHALE KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Projeden, yeniden tesis edilen faaliyet kapasitesi ve dayanıklılık yoluyla belediye altyapısına erişim sağlayacak 8 milyondan fazla kişi doğrudan faydalanması beklenirken iyileştirilen belediye afet ve acil durum müdahale kapasitesinden 17 milyondan fazla insan yararlanması planlanıyor.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame proje ile ilgili yaptığı açıklamada “Dünya Bankası, insanların, toplumun ve ekonominin karşı karşıya olduğu jeofiziksel ve iklim değişikliği kaynaklı riskler karşısında Türkiye'nin alacağı önlemleri desteklemeye kararlıdır” dedi.

‘RİSKLER BÜYÜYOR’

Proje liderlerinden Alanna Leigh Simpson ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Şehirlerdeki altyapının ve nüfusun sel, fırtına, heyelan, aşırı sıcak ve soğuk hava dalgaları ve su kıtlığı gibi iklimle ilişkili risklerle karşı karşıya olduğu bir ortamda, bu işbirliğinin Türkiye'nin büyüyen şehirlerinin daha dayanıklı hale getirilmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz.”

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