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Dünya Bankası’ndan Ukrayna’ya 1,5 milyar dolarlık destek

Dünya Bankası Ukrayna'ya 1,49 milyar büyüklüğündeki finansal desteği onayladı.

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Dünya Bankası’ndan Ukrayna’ya 1,5 milyar dolarlık destek

Dünya Bankası, sosyal hizmet görevlilerinin ve kamu personellerinin maaşlarının ödenmesine yardımcı olmak için Ukrayna’ya 1,49 milyar dolar finansal destek göndermeyi onayladı.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmygal Twitter’dan yaptığı açıklamada “Fon, sosyal hizmet görevlilerinin ve kamu personellerinin maaşlarını ödemek için kullanılacak. Toparlanma ve zafer, demokrasi ve tüm medeni dünyanın zaferi olacak” dedi.

4 MİLYAR DOLARLIK DESTEĞİN PARÇASI

Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada ise yeni finansmanın Dünya Bankası’nın harekete geçirdiği toplam 4 milyar doları aşan destek paketinin bir parçası olduğu belirtildi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass ise “Mali desteği harekete geçirmek ve Ukraynalıların sağlık hizmetlerine, eğitime ve sosyal korumaya erişmesine yardımcı olmak amacıyla çeşitli finansman araçlarımızın esnekliğinden yararlanmak için bağış yapan ülkelerle birlikte çalışıyoruz” dedi.

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