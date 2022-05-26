Dünya enflasyona karşı vatandaşını destekliyor Türkiye sopa sallıyor

Tüm dünyada enflasyon artıyor ancak pek çok ülke halkına nakit yardımlar içeren milyar dolarlık paketler açıklarken Türkiye vatandaşları enflasyon canavarı ile tek başına savaşıyor. Hükümet ise enflasyon timlerine güveniyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Tüm dünyanın sorunu olduğu sık sık belirtilen enflasyonla gelişmiş ülkeler vatandaşlarına nakit destek dağıtarak mücadele ederken Türkiye’nin daha çok “sopa salladığı” belirtiliyor. Son 1 ayda pek çok ülkede enflasyona karşı halka destek olacak milyar dolarlık paketler açıklandı. Türkiye’de vatandaşlar enflasyon canavarı ile market market dolaşıp en ucuz ürünü arayarak savaşmaya çalışıyor. Enflasyonu kontrol altına alamayan ekonomi yönetimi ise şirketlere “zam yapmayın” uyarılarında bulunurken çözümü “enflasyon timi”nde arıyor. Tüm dünyada artan enflasyon, bir global “yaşam maliyeti krizi”ni tetikledi. Bloomberg, enflasyonla savaşan ülkelerin tek tek hangi adımları attığını, açtıkları milyar dolarlık paketleri sıraladı.

NAKİT DESTEK YOK

Türkiye bu ülkeler içinde en yüksek enflasyon oranına sahip olmasına rağmen vatandaşa nakit destek vermeyen nadir ülkelerden biri olarak öne çıktı. Türkiye’nin yüzde 70’e dayanan enflasyona karşı uyguladığı politika şöyle özetlendi:

“Türkiye, havuç vermekten çok sopa sallıyor. Hükümet, Maliye Bakanlığı müfettişleri ile perakendecileri denetleyerek fiyat artışı konusunda uyarıyor. Küçük şirketlere yüzde 9 faizle kredi veriyor. Hükümet elindeki medya ile market zincirlerini ve elektrik şirketlerini uyararak, fiyat artışı yaparlarsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı düzenlenen bir komplonun parçası olarak algılanacakları mesajını veriyor.”

ABD 4 koldan savaşıyor

Enflasyona karşı faiz artırmanın yanı sıra reel sektöre dokunan adımları hızla hayata geçiren ABD, et üreticilerini desteklemek için 1 milyar dolarlık paket açıkladı. Ülkede tahıl ve gübre için acil durum süreci başlatıldı. Eğitim kredilerinin askıya alınmasından sağlık sigortası ödeme kolaylığına kadar halkı rahatlatacak pek çok önlem hayata geçiriliyor.

Türkiye ne yapıyor?

1 – Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan yaklaşık 3 bin kişilik “enflasyon timi” saha denetimi ve teftiş yapıyor.

2 – Şirketlere uygun faizle kredi dağıtılıyor, borç artıyor, kredi büyümesinde rekor yaşanıyor.

3 – Kira artışlarına sınırlama getirilmesi önerisi, “serbest piyasaya müdahale” gerekçesiyle kabul görmeyecek gibi görünüyor.

4 – Hükümet elindeki medya ile market zincirlerini ve elektrik şirketlerini uyararak, fiyat artışı yaparlarsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı düzenlenen bir komplonun parçası olarak algılanacakları alt mesajını veriyor.

Dünya ne yapıyor?

1 – Almanya ulaşım maliyetini azaltmak için 9 Euro'luk aylık toplu ulaşım bileti çıkardı ve her bir çocuk için 100 Euro dağıttı.

2 – İngiltere'de çoğu haneye 150 sterlinlik belediye vergisi indirimi ve enerji faturalarında 200 sterlinlik bir indirim masada.

3 – Brezilya'da hükümet orta sınıf ailelerin gelirini artırmak için 32.4 milyar dolarlık bir sosyal harcama paketi tasarladı.

4 – Japonya nisanda açıkladığı 48 milyar dolarlık paketle akaryakıta sübvansiyon, küçük şirketlere destek ve düşük gelirli haneler için çocuk başına 50.000 yen nakit yardım verecek.