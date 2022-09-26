Dünya vatandaşını destekliyor Türkiye seyrediyor

Tüm dünya ülkeleri enflasyonla mücadelede vatandaşlarına destek olmak için milyar dolarlık paketler açıklarken Türkiye herhangi bir adım atmadı.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Dünyada hükümetler enflasyonun vatandaşlar üzerindeki baskısını hafifletmek için çare arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise aralık ayında yapılacak asgari ücret zammını işaret etti. Yüksek enflasyonun gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ekonomilerin de sorunlarının ilk sırasında yer almasıyla hükümetler, fiyat artışlarından en çok etkilenen düşük gelirlilere yönelik tedbir paketleri hazırlıyor.

TÜRKİYE'NİN PLANI ASGARİ ÜCRET

Enflasyon liginde OECD ve Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alan Türkiye ise bu konuda adım atmadı. Aksine arka arkaya gelen zamlar, vatandaşı yoksullaştırdı. Dar gelirliler her geçen gün eriyen alım gücü ile geçim derdiyle baş başa bırakıldı. Avrupa ülkeleri, tüketici ve şirketlere destek için çeşitli tedbirleri hayata geçirmeye başladı.

10 YILLIK PLAN

Bu kapsamda ABD, “Enflasyonu Düşürme Yasası” ile gelecek 10 yılda 433 milyar dolarlık harcama yapılmasını planladı. Avrupa Birliği de (AB) 140 milyar Euro'luk harcama ile tüketicilerin artan yaşam maliyetlerine destek sağlayacak. AB üye ülkeleri bunun yanında özel tedbirler de almaya başladı. Fransa'da emekli maaşları ve sosyal yardımları artırmayı ve kira artışlarını askıya almayı amaçlayan 20 milyar Euro'luk yasa çıkarıldı. İtalya'nın, 14 milyar Euro'luk paket hazırladığı enflasyon mücadelesinde Almanya da vatandaşlarına yardımcı olmak için 30 milyar Euro'luk iki yardım paketinin ardından 65 milyar Euro'luk bir paket daha açıkladı. İngiltere, 1 Ekim'den itibaren hane halkının enerji faturalarının yıllık en fazla 2 bin 500 sterlin olacak şekilde iki yıl boyunca sabit tutacak. Belçika'da ise vatandaşlara ısınma için 225 Euro, elektrik için 100 Euro'luk katkı sağlandı.

Asya enerji fiyatlarına karşı önlem aldı

Asya'da da artan enerji fiyatlarına karşı hükümetler önlem almaya başladı. Tayland’da akaryakıtta vergi indirimi, asgari ücrette ise yüzde 5-8 arasında zam yapıldı. Hindistan’da yerel hükümetler yaklaşık 13 milyar dolarlık yardım paketleri açıkladı. Japonya, enerji faturaları için 100 milyar dolar üzerinde bir yardım paketi sunmaya hazırlanırken Endonezya, yakıt sübvansiyonları ve sosyal yardım için ek kaynak ayırdı.

Gazımızın 80 TL’sini hükümet ödemiyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Doğalgaz faturalarının her 80 lirasını hükümet olarak biz ödüyoruz ki maliyeti yansıtmayalım” dedi. Vergi uzmanı Ozan Bingöl buna sosyal medyadan tepki göstererek; “Faturamızı biz ödüyoruz, geri kalan kısmını da yine biz vergilerimizle ödüyoruz. Bizlerden başka kimse cebinden bir şey ödemiyor!” ifadesini kullandı. Türkiye’nin aksine birçok ülke gaz krizine karşı daha net adımlar atıyor. Örneğin Almanya gaz ithalatçısı Uniper’i millileştirdi. İrlanda ise bu kış gaz şirketlerinin fatura ödeyemeyenlerin gazını kesmesini yasakladı.