Düşük maaş gençleri sessiz istifaya sürükledi

Youthall Türkiye'nin 'Sessiz İstifa' raporu, çalışan gençlerin düşük maaş nedeniyle sessiz istifa sürecinde olduklarını ortaya koydu. Gençlerin yüzde 35,8'i, maaş ve yan haklarda yapılacak düzenleme ile sessiz istifalarını sonlandıracaklarını söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de gençler işsizlik kıskacındayken, çalışan gençler de düşük maaş nedeniyle ‘sessiz istifa’ sürecinde.

Youthall Türkiye’nin ‘Sessiz İstifa’ başlıklı araştırması, ülkede çalışan gençlerin kendilerini işyerine ait hissetmediğini, kariyer yollarının kapalı olduğunu düşündüğünü ve düşük maaş nedeniyle de ‘sessiz istifa’ sürecinde olduklarını ortaya koydu.

Buna göre, Türkiye’de gençlerin yüzde 24’ü sessiz istifa sürecinde; yüzde 46,7'si ise bu kavrama yatkın.

Gençlerin kendilerini bu duruma sürükleyen nedenlerin başında ise ‘düşük maaş’ geliyor.

Yüzde 35 oranında verilen düşük maaş yanıtını, yüzde 21,7 ile iş-özel hayat dengesizliği, yüzde 15 ile iş tanımının net olmaması, yüzde 14,2 ile kariyer yollarının kapalı olması ve yüzde 7,9 ile uzun mesai saatleri takip etti.

SESSİZ İSTİFA NEDİR?

Sessiz istifa, ‘işte en azını yapmak, yapılması gerekenler dışında hiçbir şey yapmamak ve daha az sorumluluk almak’ olarak ifade ediliyor ve sessiz bir vazgeçiş süreci olarak tanımlanıyor.

Bu durumun Türkiye’de yaygın olduğu belirtildi.

MAAŞ VE YAN HAK DÜZENLEMESİ İSTİYORLAR

Rapora göre, ‘Şu an sessiz istifa sürecindeyim’ diyen yüzde 24 oranındaki kitle, hangi durumda sessiz istifalarını sonlandırabileceklerini de aktardı.

Yüzde 35,8’i yan hakların ve maaş haklarının düzenlenmesini ilk sırada belirtti.

Buna en yakın oranda alınan cevap ise, yüzde 32,9 ile ‘iş-özel hayat dengesine olumlu

katkı sağlayacak düzenlemelerin gerçekleştirilmesi’ olarak dikkat çekti.

Yüzde 14,6’ü, ‘kendi çalışma modelini oluşturma fırsatı’ derken aynı oranda katılımcı ‘değişen motivasyonumun yöneticim/işverenim tarafından fark edilmesi durumunda sessiz istifadan vazgeçerim’ dedi.

BAŞI Z KUŞAĞI ÇEKİYOR

Araştırmaya göre, özellikle Z kuşağının temsilcilerinden oluşan gençler arasında sosyal istifa kavramı gündemde.

Yüzde 45,2 ile araştırmaya en yüksek oranda katılım gösteren 18-24 yaş bandının cevapları

incelendiğinde, yüzde 13,2’sinin sessiz istifa sürecinde olduğu, yüzde 50,9’unun ise sessiz istifa sürecine yatkın olduğunu belirtildi.

Z kuşağının ise yüzde 64,2’sinin gündeminde sessiz istifa olması dikkat çekti.

KADINLARDA DAHA ÇOK

Cinsiyet temelli bakıldığında ise, ankete katılan kadın çalışanların yüzde 68,6’sının sessiz istifa sürecinde olduğu ya da sessiz istifa sürecine yakın olduğu ifade edildi.

Kadınların bu sürece yakın olmasının altında yatan en temel etken ise, yüzde 33,9 ile iş-özel yaşam dengesi kuramamaları oldu.

Erkeklerin yüzde 58,7'si sessiz istifa sürecinde ve sürece yatkın olduklarını belirtirken kendilerini bu sürece iten en büyük neden ise kadın çalışanlardan farklı olarak yüzde 21,2 ile düşük maaş olarak tespit edildi.

SADECE YÜZDE 18,5’İ İŞYERİNE AİT HİSSEDİYOR

Öte yandan, çalıştığı işyerine aidiyetin de sorgulandığı araştırmada, dönemsel olarak hissiyatının değiştiğini söyleyenlerin oranı yüzde 48 iken, işyerine kendilerini ait hissetmeyenlerin oranı yüzde 33,5 olarak tespit edildi.

İşyerine kendini ait hissedenlerin oranının ise sadece yüzde 18,5 olması dikkat çekti.

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