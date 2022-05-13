Eczacılardan ilaçlara yılda 4 kez kur zammı talebi

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, hastaların ilaca erişim konusunda yaşadıkları sıkıntının aşılması için, ilaçlara yılda en az 3-4 kez kur güncellemesi yapılmasını talep etti.

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Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan Euro kuru güncellemesi öncesi ilaca erişim sorunu yaşandığını söyledi.

“Hastalarımızın ilaca erişiminde yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için artık yılda sadece bir kez kur güncellemesi yapılması gerçekçi değil” diyen Üney, “Bunun yerine yılda en az 3 veya 4 kez kur güncellemesi yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Üney, “İlaca kolaylıkla erişim, halk sağlığının en önemli önceliklerinden biri. Bu sorunun çözümüne yönelik önlemlerin ivedilikle alınması gerekiyor. Özellikle güncellemenin yapıldığı şubat ayının öncesinde hastalarımız çok sayıda ilaca erişimde sıkıntı yaşamakta, hastalarımızın yaşadığı bu mağduriyet eczanelere de ciddi anlamda yansımaktadır” ifadelerine yer verdi.

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Üney, ’14 Mayıs Eczacılık Günü ve Bayramı’ nedeniyle düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Eczacıların 13 yıldır revize edilmeyen ilaç fiyat kararnamesi güncellenmesini beklediklerini kaydeden Üney, “Eczacıların bu talebi, haklı bir talep olmanın ötesinde artık ekonomik anlamda da bir zorunluluktur” dedi.

“2009’dan bu yana güncellenmeyen, mevcut koşullara hiçbir şekilde uyum sağlamayan ilaç fiyat kararnamesi acilen güncellenmeli” diyen Üney, “Çünkü eczanelerimizin artık mevcut ekonomik koşullarda ayakta kalma gücü tükenmiş, eczane ekonomileri sürdürülebilir olmaktan çıkmış ve erimiştir. Eczacıların bu çığlığına acilen yanıt verilmesi gerekmektedir” diye konuştu. (DHA)

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