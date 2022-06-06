Eczaneler isyanda: Borcu, maaşı, kirayı ödeyemiyoruz, sabrımız tükendi

Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, "Bıçak kemiğe dayandı, gücümüz de tahammülümüz de kalmadı, kapanıyoruz" dedi.

Erdoğan SÜZER

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Ekonomik krizin vurmadığı meslek de sosyal sınıf da kalmadı. Geçim savaşı ağırlaşan halkın çığlığı giderek yükselirken bir feryat da eczacılardan geldi.

Ülke genelindeki 28 bin 700 eczane adına konuşan Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, eczacıların borçlarını, personel maaşlarını, elektrik faturalarını ve kiralarını ödeyemez hale düştüğünü söyledi.

Sabırlarının tükendiğini, bıçağın kemiğe dayandığını ifade eden Başkan Üney, “Gücümüz de tahammülümüz de kalmadı, kapanıyoruz” dedi. Eczacılar 23-25 Haziran’da eylem planı belirlemek için Konya'da kritik bir toplantı yapacak.

‘YOKLUK SAVAŞI VERİYORUZ’

Üney, 13 yıldır değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesinin günün koşullarına göre yeniden düzenlenmemesi halinde 29 bine yakın eczanenin yarısının kapanmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Eczacıların 2009 koşullarında unutulduğunu ifade eden Üney, “13 yıl boyunca tüm şartlarını zorlayan eczanelerin artık bu yükü taşıyacak gücü de tahammülü de kalmamıştır. Çünkü eczacılar, artık kredi borçlarını yeni kredilerle kapatır, personel giderlerini, elektrik faturalarını, kira giderlerini karşılayamaz, ecza depolarına ödemelerini yapamaz hale gelmiştir” dedi.

“Eczacılar, artık büyük bir ekonomik darboğazın içinde varlık yokluk savaşı vermektedir” diyen Üney, “Bu durum aileleriyle birlikte 300 bini aşkın kişiyi ekonomik olarak derinden etkilemektedir” diye konuştu.

‘SABIR TESTİSİ KIRILDI, BIÇAK KEMİĞE DAYANDI’

Üney, hem mesleki hem de toplum sağlığı açısından ülkenin önünde karanlık bir tablo bulunduğunu, hastaların en yakın sağlık danışmanları olan eczacılarını kaybetme riskiyle karşı karşıya geldiğini söyledi.

Acil bir düzenleme yapılmaması halinde Türkiye’nin eczane iflaslarına şahit olacağını anlatan Üney, “Eczacının sabır testisi kırılmıştır. Eczacılarımızın hepsinin sabrı tükenmiş, bıçak kemiğe çoktan dayanmıştır” dedi.

KONYA’DA KRİTİK TOPLANTI

Üney ayrıca, eczacıların mücadele ettikleri ekonomik darboğazdan kurtulmak için bir yol haritası belirleme ve kendi kaderini tayin etme zamanının geldiğini, bu amaçla 23-25 Haziran’da Konya'da ülke genelindeki tüm eczacı oda başkan ve yöneticilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir toplantı yapacaklarını bildirdi.

Üney, Konya'da alınacak kararlar doğrultusunda örgüt dinamiklerini hayata geçirecekleri yol haritasının belirleneceğini söyledi.

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