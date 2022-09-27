Ehliyet ücretlerine büyük zam yolda

İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, kurs ücretleri, sınav harçları ve vergiler ile birlikte ehliyet ücretlerinin 10 bin TL’yi bulabileceğini söyledi.

Mustafa SARIİPEK

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Son günlerde gündemde olan ehliyet ücretlerinin artacağı ile ilgili haberler konusunda İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı açıklamalarda bulundu.

Yönetmeliklere göre, her yılın kasım ayında bir sonraki yılın maliyet ücretlerinin açıklandığını belirten Abacı; kurs ücretleri, sınav harçları ve vergilerle ehliyet ücretlerinin 10 bin TL'yi bulabileceğini söyledi.

Sürücü kurslarında en az 5 personel çalıştırıldığını belirten Abacı, “2022 yılını zor şartlar altında geçirmeye çalıştık. Yıl içinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan güncelleme talebinde bulunduk ama kabul edilmedi. Önümüzdeki yılda ehliyet fiyatları zorunlu olarak artacak” dedi.

‘MOTORİN NEREDEYSE 3 KATI ARTTI’

Abacı, “2022 yılı için geçtiğimiz yıl yaptığımız toplantı günü motorin litre fiyatı 9,81 TL civarındaydı. Ancak 2022 yılı içinde motorin litre fiyatı 25 TL'yi gördü. Neredeyse 3 kat arttı” dedi.

“2021 yılı için asgari ücret 2 bin 825,90 iken 5 bin 500,35 TL oldu. Kısacası 2 kat bir artış söz konusu” diyen Abacı, şöyle devam etti:

“Kurumlarımızda en az 5 personel çalıştırılıyor. En önemli yatırımımız araç ve her kursta en az 3 tane bulunmak zorunda. Vatandaşlarımızın yeni nesil ve konforlu araçlarda eğitim görmesini istiyoruz ama bu sanırım artık mümkün olmayacak.

Bu fiyatlarda araç yenilememiz mümkün görünmüyor. 3 yıl sonra bugün yaptığımız bu açıklama daha anlamlı olacak.

Bu saydığımız noktalardan dolayı 2023 yılı B sınıfı kurs ücretlerinin iyimser bir tahminle 6 bin 500 TL civarında olacağını, sınav harçları ve vergilerle birlikte vatandaşımıza 10 bin TL civarında maliyeti olacağını düşünüyorum.”

FİYATLARDA SON DURUM

Ehliyet alma sürecinde kurs ücretleri, harç ücreti ve sınav ücreti gibi ödemeler gerçekleştiriliyor.

* A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 370,40 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 65 TL, Toplam: 715,40 TL.

* B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1.116,90 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 65 TL, Toplam: 1.461,90 TL.

* B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 1.863,70.

* TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 65 TL, Toplam: 2 bin 208.70 TL

* A VE F SINIFI EHLİYET FİYATLARI Harç Ücreti: 370,40 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL, Vakıf Payı: 65 TL. Toplam: 715,40 TL.

* B SINIFI EHLİYET FİYATLARI: Harç Ücreti: 1.116,90 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL. Vakıf Payı: 65 TL. Toplam: 1.461,90 TL.

* B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı Ehliyet Fiyatları: Harç Ücreti: 1.863,70 TL. Değerli Kağıt Bedeli: 280 TL. Vakıf Payı: 65 TL. Toplam: 2 bin 208.70 TL.

SINAV GİRİŞ ÜCRETLERİ 2022

Ehliyet harçları devlete, sınav ücretleri ise MEB’e ödeniyor.

İlk defa ehliyet alanlar için Teorik Sınav Giriş Ücreti: 120 TL. Direksiyon Sınav Giriş Ücreti: 160 TL. Ehliyet yükseltmek için Direksiyon Sınav Ücreti: 160 TL.

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