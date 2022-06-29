Ekmeğin gramı düştü fiyatı arttı

Denizli’de artan maliyetleri gerekçe gösteren fırıncıların talebi üzerine ekmek fiyatı zamlandı. Yarından itibaren 200 gram ekmek 4 liradan satılacak. En son üç ay önce zam gören ekmeğin 210 gramı 3 liradan satılıyordu.

Selami AYDIN

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Denizli'de un fiyatlarındaki ve girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek zam isteyen fırıncı esnafı istediği artışı aldı.

Fırıncılar Odası, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Denizli Ticaret Odası ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yer aldığı komisyonda yapılan görüşmelerden sonra ekmeğin yeni fiyatı 4 lira olarak belirlenmişti. Komisyon kararı bugün Ticaret Bakanlığı tarafından da onaylandı.

“GRAMI DÜŞTÜ FİYATI ARTTI”



Denizli'de ekmeğe son zam Mart ayında yapılmıştı. Kentte 2 lira 50 kuruştan satılan 230 gram ekmeğin gramı 210'a düşürülmüş fiyatı da 3 lira olarak belirlenmişti. Bugün yapılan zamla birlikte kentte satılan ekmek 200 grama düşürüldü fiyatı ise 4 liraya çıkarıldı.

Denizli'de ekmek yarın sabah zamlı tarifeden satılacak. Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban son dönemde maliyetlerin çok arttığını belirterek, “Girdi maliyetleri durmadan yükseliyor. Un, elektrik, doğalgaz, akaryakıt fiyatları çok yükseldi. Fırıncı esnafının da ayakta kalması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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