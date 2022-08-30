Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama

Toplantıda, küresel ekonomideki eğilimler ve yurt içindeki ekonomik-finansal gelişmeler bağlamında mevcut görünüm ile gelecek dönem beklentilerin ele alındığı bildirildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, küresel ekonomideki eğilimler ve yurt içindeki ekonomik-finansal gelişmeler bağlamında mevcut görünüm ile gelecek dönem beklentilerin ele alındığı ve Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan politikaların üzerinde detaylı şekilde durulduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, küresel ekonomideki eğilimler ve yurt içindeki ekonomik-finansal gelişmeler bağlamında mevcut görünüm ile gelecek dönem beklentilerinin ele alındığı belirtildi.

OVP VURGUSU

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Toplantıda ayrıca, OVP’de yer alan makro projeksiyonlara Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmek üzere son hali verilmiştir. Kurulda, OVP’nin Kanunda öngörülen takvime uygun şekilde tamamlanarak uygulamaya alınmasına yönelik planlama yapılmıştır.

Bu vesileyle, Orta Vadeli Program ve onunla başlayan bütçe sürecimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyor ve milletimizin bağımsızlığının önemli simgelerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz.” (AA)

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