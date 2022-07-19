Ekonomi masası Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesi Elazığ’a gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun Elazığ programı öncesi sahada vatandaşın ve Elazığ’ın sorunlarını dinleyip, partinin ekonomik çözüm önerilerini anlatacak olan CHP Ekonomi Masası CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un talebi üzerine Elazığ’a geliyor.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası Heyeti'nin yeni durağı Elazığ olacak. Bu akşamüstü kente gelecek olan heyet, sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcileri ile buluşacak. Gerçekleştirilecek buluşma programında katılımcılara partinin ekonomi politikaları anlatılacak, davetlilerin ise sorun ve talepleri öğrenilecek.

CHP Sözcüsü ve Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında heyetin ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba, Antalya milletvekili Çetin Osman Budak, İzmir milletvekili Bedri Serter, Uşak milletvekili Özkan Yalım, İstanbul milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Tunceli milletvekili Polat Şaroğlu, Bursa milletvekili Orhan Sarıbal, İzmir milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ve İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'da eşlik edecek.

“CHP İKTİDARINDA YAPILACAK YATIRIMLARLA İLGİLİ BÖLGEDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Ekonomi masasının Elazığ ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şunları söyledi:

* “CHP Ekonomi Masası üyeleri, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ‘nun önümüzdeki aylarda yapacağı Elazığ programı öncesi Elazığ'ın ve hemşehrilerimizin sorunlarını doğrudan dinlemek, çözüm önerilerimizi anlatmak üzere İlimize geliyor. Bildiğimiz üzere Sayın Genel Başkanımız Elazığ'ı CHP iktidarında kalkınmada öncelikli pilot il ilan etmiş ve buna yönelik de çalışmalarımıza başlamıştık.

* Bu bağlamda; Rahmi Aşkın Türeli gibi Devlet Planlama Teşkilatında yetişen planlamacı, Gelirler Genel Müdürlüğü yapmış Akif Hamzaçebi gibi Maliye'den gelen, Hazine Müsteşarlığı yapmış Parti Sözcümüz Faik Öztrak gibi çok seçkin ekonomistlerinden oluşan milletvekili heyetimiz, önümüzdeki dönemde Elazığ'ımızın ihtiyaç duyduğu ekonomik kalkınma planı için sahada çalışma yapacak. 2 gün sürecek çalışmalarımızda Ticaret ve Sanayi Odası, Şoförler Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası, Elazığ Barosu ve OSB yönetimi başta olmak üzere hemen hemen her sektörün temsilcisi ile bire bir görüşmeler yapılacak ve bu görüşmelerde partimizin ekonomi politikaları anlatılacak.

* İki gün sürecek ziyaretin sonunda ise sahadan alınan veriler bir rapor haline getirilerek Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak. Geçtiğimiz günlerde dediğim gibi Elazığ'ın sorunlarını daha etkili duyurmak ve çözümü noktasında iktidarı harekete geçirmek için ve CHP iktidarında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlık yapmak için gerek Elazığ'da gerekse bölgemizde yoğun bir şekilde çalışmaya vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz.”