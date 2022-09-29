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Ekonomide kötümserlik sürüyor

TÜİK'e göre, ekonomik güven endeksi eylül ayında aynı düzeyde kalarak 94,3 değerini aldı. Endeksin 100'den küçük olması, genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Sozcu.com.tr
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Ekonomide kötümserlik sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi eylül ayında aynı düzeyde kalarak 94,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Kaynak: TÜİK

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ

Bir önceki aya göre eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 72,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 118,2 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,7 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 88,1 değerini aldı.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında azalarak 100,2’ye düştü.

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