Ekonomik güven haziranda geriledi

Ekonomik güven endeksi, mayıs ayında 96,7 iken, haziranda yüzde 3,3 oranında azalarak 93,6 değerini aldı. Endeks, 2021 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Haziran ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, mayıs ayında 96,7 iken, haziranda yüzde 3,3 oranında azalarak 93,6 değerini aldı.

Endeks böylece, 2021 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

PERAKENDE TİCARETTE YÜZDE 2,3

Bir önceki aya göre haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 63,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 119,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,3 oranında azalarak 118,7 değerini aldı.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 83 değerine geriledi.

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