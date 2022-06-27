Ekonomik kriz milyonluk projeleri durdurdu

Ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle devlet bütçesiyle yapılan projeler yüklenici firmaların işi bırakması nedeniyle tamamlanamıyor. İnşaat maliyetlerindeki artışların altından kalkamayan yüklenici firmalar sözleşmelerini feshederek projeleri yarım bırakmak zorunda kalıyor.

Evren DEMİRDAŞ

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Ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle devlet bütçesiyle yapılan projeler ödenek yetersizliğiyle beraber yüklenici firmaların işi bırakması nedeniyle tamamlanamıyor.

Elazığ’ın taşkın sularını Keban Baraj gölüne aktaran Şorşor deresinin ıslahı için AKP'li Elazığ Belediyesi ve DSİ tarafından yürütülen 2. Etap çalışmalarında yüklenici firma, hak edişini 2 yıldır alamadığı gerekçesiyle sözleşmeyi feshetmiş ve işi bırakmıştı.

Yine geçen sene temeli atılan ancak maliyetlerin yüksek olması nedeniyle yüklenici firma tarafından yarım bırakılan Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi binası tamamlanamadı.

YAKLAŞIK MALİYETİ 30 MİLYON LİRA

Elazığ'ın yağmur ve taşkın sularını Keban Baraj gölüne aktaran Şorşor deresinin ıslahı için AKP'li Elazığ Belediyesi ve DSİ tarafından yürütülen 2. Etap çalışmalarında faaliyet durdu. Yüklenici firmanın, hak edişini 2 yıldır alamadığı gerekçesiyle sözleşmeyi feshetti ve işi bıraktı. Yaklaşık maliyeti 30 milyon olan Şorşor Deresi Islah Projesi 2. Etabı Açık Kanal Yapım ihalesi 20 Ocak 2021 yılında ihalesi yapılmış ve çalışmalara başlanılmıştı.

DİŞ FAKÜLTESİ BİNASI DA YARIM KALDI

Geçtiğimiz yıl temeli atılan ve 12 Nisan 2023 yılında teslim edilmesi planlanan ancak inşaat maliyetlerinin artmasından dolayı yüklenici firmanın işi bırakması sonucu yarım bırakılan Fırat Üniversitesi (FÜ) Diş Hekimliği Fakültesi inşaatına devam edilemedi. Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Diş Fakültesi binasının çalışmalarının durdurulmasına şu sözlerle tepki gösterdi;

“13 Aralık 2021 yılında Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi temel atma töreni gerçekleşti. Elazığ İlköğretim okulunun bulunduğu yerleşkeye Fırat Üniversitesine devredildiğinden dolayı bu araziye Fırat Üniversitesine bağlı Diş Hastanesi’nin temeli atılması sonucunda ilimize ve bölgemize hizmet verecek büyük bir sağlık yatırımının yapılmasından dolayı büyük bir sevinç yaşamıştık.

Ama 2022 yılına girdiğimizde maalesef hastanenin temel atma çalışmasından sonra ekonomik krizden dolayı inşaat maliyet fiyatlarının artması sonucunda yüklenici firma inşaat çalışmasını bırakmış ve ekipleriyle birlikte inşaatı terk etmek zorunda kalmıştı.

Yeterli bütçe oluşturulamadığı ve ek bütçe hazırlanmadığından dolayı ve ilimizdeki siyasileri tarafından herhangi bir adım atılmadığından dolayı böyle bir sıkıntı yaşandı. Ek bütçe oluşturularak Fırat Üniversitesi Diş Fakültesi inşaatının devam etmesi noktasında gerekli desteği ilimiz siyasilerinden beklemekteyiz.”

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