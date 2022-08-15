Ekonomistlere göre Avrupa’nın resesyona girme ihtimali yüzde 60

Bloomberg’in gerçekleştirdiği ankete göre Avrupa’nın resesyona girme ihtimali yüzde 60 düzeyinde.

Sozcu.com.tr

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Bloomberg'in ekonomistler arasında yaptığı ankete göre Euro bölgesinde resesyon riski Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enerji kıtlığının halihazırda rekor düzeyde seyreden enflasyonu daha da yukarı çekmekle tehdit etmesi nedeniyle Avrupa için tehlike çanları daha şiddetli çalmaya başladı.

Bloomberg'in haberine göre art arda iki çeyrek boyunca üretimin daralması olasılığı yüzde 60'a yükseldi. Bu oran önceki ankette yüzde 45 düzeyindeydi. Rusya-Ukrayna savaşından önceyse söz konusu oran yüzde 20 seviyesindeydi.

ALMANYA'NIN RESESYONA GİRMESİ MUHTEMEL

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi ve Rusya'nın doğalgazdaki arz kesintisinden en çok zarar gören Almanya'nın bu çeyrekten itibaren durgunluk yaşaması muhtemel görülüyor.

Avrupa'da artan yaşam maliyetleri hem hane halkına hem de şirketlere zarar veriyor ve Rusya'nın enerji arzını bütünüyle kesme tehdidi bu sorunu daha da kötüleştiriyor. Avrupa'nın nehirlerindeki su seviyelerinin şiddetli kuraklıklar nedeniyle bu yaz düşmesi de enerji arzındaki darboğazı daha kötü hale getiriyor.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun 2022'de ortalama yüzde 8 ve gelecek yıl da yüzde 4 olması bekleniyor. Ankete katılan ekonomistler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik enflasyon hedefine 2024'te ulaşılabileceğini düşünüyor.

Ekonomistler ECB'nin temmuzdaki gibi eylülde de yarım puanlık faiz artışına gidebileceğini tahmin ediyor.

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