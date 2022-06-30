Elektriğe zam baskısı büyüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik piyasasında 1 Nisan 2022'de uygulanmaya başlanan tavan fiyat uygulamasının üç ay içerisinde üçüncü kez değiştirilmesini değerlendirdi. Akın, bu durumun ulusal tarifeye zam ihtimalini artırdığına dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrikte üretim maliyetlerindeki artışı sınırlandırmak amacıyla piyasa takas fiyatına (PTF) getirilen tavan fiyat uygulamasının üç ay içerisinde yüzde 50 oranında artarak megavatsaat başına 2 bin 500 liradan 3 bin 750 liraya çıkarılmasının ulusal tarifede zam baskısını artırdığında dikkat çekti.

Akın, “Elektrik fiyatlarını frenlemek için 1 Nisan'da hayata geçirilen tavan fiyatın 19 Mayıs ve 1 Haziran'da artırılmasının ardından ulusal tarifede zam yapıldı. Üç ayda üçüncü kez artırılan tavan fiyatın artırılması ulusal tarifede zam baskısı yaratıyor” dedi.

6 AYDA YÜZDE 151’E VARAN ORANDA ZAM YAPILDI

CHP'li Akın, şunları dile getirdi:

“AKP iktidarı ulusal tarifede 1 Ocak'ta yüzde 127'ye varan fahiş zammın ardından KDV indirimi gibi göstermelik adımlar atmıştı. 1 Haziran'da yüzde 15 oranında zam yapılan konut tarifesi böylece 6 ay içinde toplamda yüzde 151 oranında zamlandı.

Temel bir hak olan elektrik kullanımı Türkiye'de fahiş fiyatı nedeniyle ulaşılabilir olmaktan çıkarken; iktidar gizlemeye çalışsa da Türkiye'de çok derin bir enerji yoksulluğu yaşanmaktadır.

ÜRETİMDE İTHAL GİRDİLİ SANTRALLARIN PAYI ARTIYOR

İktidarın yanlış politikaları nedeniyle milli paramız Türk lirasındaki değer kaybı elektrik üretim maliyetlerini yükseltmektedir. Özellikle ithal kömür ve doğalgaz gibi dışa bağımlı girdilerle üretim yapan elektrik santrallerinin maliyetleri bu kapsamda sürekli artmaktadır.

Haziran ayı sonu itibarıyla ithal kömür ve doğalgazla üretim yapan santrallerin payı yüzde 40'a dayanırken; bu durum yaz döneminde üretim maliyetlerin daha da artacağını göstermektedir.

TAVAN FİYAT ÜÇ AYDA YÜZDE 50 ORANINDA ARTTI

İktidar elektrik üretimindeki maliyet artışını frenleyebilmek amacıyla gün öncesi piyasasına sunulan tekliflerin arz ve talebe göre eşleşmesiyle belirlenen piyasa takas fiyatına (PTF) müdahale ederek 1 Nisan 2022 itibarıyla tavan fiyat uygulaması başlatmıştı.

Fiyat artışını sınırlamak amacıyla getirilen tavan fiyat uygulaması üç ay gibi kısa bir süre içerisinde 2 bin 500 liradan 3 bin 750 liraya çıkarılarak yüzde 50 oranında arttı.

İktidar; sınırlandırılmak istenilmesine karşın elektrikte üretim maliyetleri kontrol edemiyor. Üretim maliyetlerindeki artışın nedeni ise Türk Lirası'ndaki değer kaybıdır. Dolayısıyla iktidar kendi yanlış politikasının faturasını vatandaşa elektrik tarifesinde zam olarak yansıtmamalıdır.

TAVAN FİYAT ARTINCA TARİFEDE ZAM YAPILDI

PTF tavan fiyatı 1 Nisan 2022'de bir megavatsaat başına ithal girdili santrallerde 2 bin 500 lira, yenilenebilir ve yerli santrallerde ise bin 200 lira olarak belirlenmişti.

Tavan fiyat; 19 Mayıs 2022 tarihinde 2 bin 750 liraya çıkarılırken; 1 Haziran 2022 itibarıyla de 3 bin 200 liraya yükseldi. 1 Haziran'da PFT fiyatının yüzde 16,6 oranında artırılmasının ardından ulusal tarifede de aynı tarihte yüzde 15 oranında zam yapılmıştı.

1 Temmuz itibarıyla tavan fiyatının yüzde 17,2 oranında artması ulusal tarifede zam baskısını daha da artıracaktır.”

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