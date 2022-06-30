Elektriği ucuza alıp pahalı sattılar

Hayat pahalılığı günden güne artarken, devlet elektrik faturalarını hafifletmek yerine dağıtım şirketlerini zengin etmeyi tercih etti. Nisan ve mayıs aylarında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) yaklaşık 6 milyar TL elde edilen fazla gelir 21 özel dağıtım şirketine aktarıldı.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

YEKDEM'den faydalanan santrallerden YEKDEM bedelleri üzerinden alım yapılması gerekiyor. Piyasa takas fiyatı (PTF) yani elektrik maliyetleri artınca, YEKDEM bedeli PTF'nin gerisinde kaldı. YEKDEM ve PTF arasındaki fark milyarlarca liralık büyüklüğe ulaştı. Nisanda YEKDEM gelir-gider farkı 3 milyar 807 milyon TL olurken, mayısta 1 milyar 897 milyon TL oldu.

PTF'nin altında oluşan YEKDEM bedeli aslında elektrik maliyetlerini düşürecek önemli bir unsur. Sektör temsilcilerinin SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamalara göre, YEKDEM ilk defa eksiye düştü. Elektrik fiyatları ucuzlayabilirdi ama bu yapılmadı.

FOSİL YAKIT DESTEKLENDİ

Bununla birlikte fosil yakıtla üretim yapan santraller hariç uygulanan tavan fiyat nedeniyle nisanda 2 milyar 346 milyon TL, mayısta 927 milyon TL fark oluştu. Bunlar da aynı şekilde şirketlere dağıtıldı. Böylece elektrik faturalarını düşürebilecek 9 milyar TL'den fazla kaynak şirketlere aktarılmış oldu.

Faturalar 1 TL daha az olabilirdi

Hem YEKDEM'den gelen kaynak hem de tavan fiyat nedeniyle oluşan gelirin faturalara yansıtılması durumunda önemli katkı sağlayacağı ifade ediliyor. SÖZCÜ'nün yaptığı hesaplamalara göre, işyerleri kilovatsaat başına vergiler dahil 1 TL daha ucuz fatura ödeyebilirdi. Bununla birlikte 21 dağıtım şirketine aktarılan kaynağın dışında, özelleştirilme sürecinde ayrıca bu şirketlere yüzde 2.38 kâr garantisi verilmişti.