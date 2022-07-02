Elektrik şirketlerine 35 milyonluk ek kâr

EPDK, tüketilen elektrik üzerinden yüzde 2.38 oranında kâr verdiği dağıtım şirketlerine ek kâr transferi yapılmasına karar verdi. Dağıtım şirketlerinin önümüzdeki 6 ayda elde edeceği ilave kârın 35 milyon lirayı bulacağı hesaplandı.

Erdoğan SÜZER

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Elektrik dağıtım şirketlerine sokak, park ve genel aydınlatma giderleri üzerinden 1 Temmuz itibarıyla 35 milyon liralık ek kâr transferi yapılmasına karar verildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanan kararla, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ödenecek kilovatsaat başına ödenecek tutar 200 kuruştan 256 kuruşa yükseltildi. Sokak, park ve benzeri ücretsiz aydınlatmalarda yaklaşık 5.3 milyar kilovatsaat elektrik tüketildiği belirtildi. Tüketilen elektrik üzerinden dağıtım şirketlerine yüzde 2.38 oranında kâr veriliyor. Sokak aydınlatma ücretine 56 kuruş zam yapıldığı için şirketlerin önümüzdeki 6 ayda elde edeceği ilave kârın 35 milyon lirayı bulacağı hesaplandı.

Ekim ayında ikincisi geliyor

Meclis'te kabul edilen ek bütçe yasa teklifine sokak aydınlatmalarının karşılanması için 5 milyar 400 milyon liralık ek ödenek konulmuştu. Ödeneğin yüksek olması, önümüzdeki ekim ayında firmalara ikinci bir ek kâr aktarımı yapılacağını gösteriyor.