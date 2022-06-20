‘Elektrik şirketlerine 9,4 milyar lira peşkeş çekildi’

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık, 2018 yılında yapılan kanun değişikliği ile ‘kapasite mekanizması’ adı altında yandaş şirketlere 4 yılda üretmedikleri elektrik için bütçeden 9,4 milyar lira kaynak aktarıldığını öne sürdü.

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkan Mehmet Balık, yaptığı yazılı basın açıklamasında 2018 yılında yapılan kanun değişikliği ile ‘kapasite mekanizması' adı altında yandaş şirketlere para aktarıldığını öne sürdü.

“BÜTÇEDEN 9,4 MİLYAR LİRA KAYNAK AKTARILDI”

Balık, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Avrupa ülkelerinde arz güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan ancak yurdumuzda yakıtta ve elektrikte arz sorunu olmamasına rağmen 2018 yılından beri yandaş şirketlere ek gelir sağlanmaktadır.

Geçmediğimiz geçiş garantili yollar, köprüler, uçak inmeyen havaalanları gibi birçok yap işlet devret yükü bir yana yandaş şirketlere zaten fahiş fatura fiyatlarıyla yurttaşların sırtına yük olan şirketler yanı sıra yurttaşların sırtına 4 yıldan beri elektrik şirketleri de yük yapılmaktadır.

Son beş ayda neredeyse üç katına çıkan fatura fiyatlarını ödeyemeyen ve 4 milyon hanenin karanlıkta yaşadığı bu devirde, 4 yılda üretmedikleri elektrik için bütçeden 9,4 milyar lira kaynak aktarılmış oldu”

“ÖZEL KANUNLARLA DEVLET İMKANLARI PEŞKEŞ ÇEKİLRDİ”

Bütün bu değişikliklerle yıllar itibarıyla hem yararlanan şirket sayısının hem de tutarın sürekli arttığını sözlerine ekleyen Balık,

“2018 yılında 28 santrale 1,4 milyar TL, 2019'da 43 santrale 2 milyar TL, 2020'de 45 santrale 2,2 milyar TL, 2021'de 51 santrale 2,8 milyar TL ödeme yapıldı. 2022'nin ilk dört ayında 637 milyon TL'si doğalgaz santrallerine olmak üzere 928 milyon TL teşvik ödemesi yapıldı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; bütçeden savrulan paralara bir an önce son verilmesi, yandaş şirketlerin kasalarını doldurmak için özel kanunlarla devlet imkânlarının peşkeş çekilmesi uygulamalarına bir an önce son verilmesi gerektiğini AKP iktidarına ifade ediyoruz.

Yandaş şirketlere aktarılan paraların bir an önce engelleyerek devlet imkânlarını yurttaşlar yararına kullanmaların iktidarın en asli görevi olduğunu hatırlatıyoruz” dedi.