Elektrik şirketlerine sokaktan para yağıyor

Elektrik dağıtım şirketlerine sokak aydınlatma hizmeti için, kâr payı ve dağıtım bedeli adı altında aktarılan para bu yıl, 2 milyar 114 milyon TL’ye çıkacak. Geçen yıl bu tutar 1.4 milyar liraydı.

Erdoğan SÜZER

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Elektrik dağıtım işini özelleştirme yoluyla devletten alan şirketlere sokak aydınlatmasından adeta para yağıyor. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ, elektrik dağıtım şirketlerine sokak aydınlatma hizmeti karşılığında kâr payı ve dağıtım bedeli adı altında ödenen paranın 2 milyar 114 milyon liraya çıktığını hesapladı. Geçen yıl bu tutarın 1.4 milyar lira olduğunu belirten Özdağ, halkın cebinden çıkan paranın bir yılda olağanüstü arttığını söyledi.

YÜZDE 27 ZAM

Özdağ, 2021 yılında sokak ve park gibi genel alanların aydınlatılması için 5.4 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi tüketildiğini bildirdi. Son bir yılda elektrik dağıtım şirketlerine ödenen genel aydınlatma dağıtım birim fiyatına yüzde 27 zam yapılarak 26 kuruştan 33 kuruşa çıkarıldığını belirten Özdağ, 2022'de tüketimin artmadan aynı düzeyde gerçekleşmesi halinde bile dağıtım şirketlerine ödenen kâr payının 54 milyon liradan 329.5 milyon liraya çıkacağını söyledi.

DAĞITIM BEDELİ

Özdağ, elektrik şirketlerine kâr payı dışında tarife üzerinden bir de dağıtım bedeli ödendiğini, 2021 yılında 1 milyar 406 milyon TL tutan bu bedelin 2022 itibarıyla 1 milyar 785 milyon liraya ulaşacağını bildirdi. Özdağ, “Kâr payı ve dağıtım bedeli adı altında elektrik dağıtım şirketlerine aktarılan para 1 milyar 460 milyon TL'den, 2 milyar 114 milyon TL'ye çıkacaktır” dedi.

‘Halkın cebinden para aktarılıyor'

Mehmet Özdağ, elektrik şirketlerine genel aydınlatma hizmeti için yaptıkları bakım, onarım ve işçilik giderleri ile yasal kârlarının zaten ödendiğini belirtirken, “Elektrik dağıtım şirketlerine sermaye transferi yapmak için her fırsat değerlendirilmekte, halkın cebinden bu şirketlere oluk oluk para aktarılmaktadır” eleştirisinde bulundu.