Elektrikte gün öncesi azami fiyat limiti artırıldı

Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyat yüzde 17 yükseltildi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitini, megavatsaat başına yüzde 17 oranında artırdı.

İlgili karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

3 BİN 200 TL’DEN 3 BİN 750 TL’YE ÇIKTI

EPDK kararına göre, kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitleri, mWh başına asgari sıfır TL, azami 3 bin 750 TL olarak uygulanacak.

Azami tutar daha önce 3 bin 200 TL olarak uygulanıyordu. (REUTERS)

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