Elon Musk Twitter’ı satın almak için yeni kaynak buldu

Elon Musk, Twitter satın almasını finanse edebilecek yeni kaynak buldu ve satın almayı tamamlamaktan yana olduğunun sinyalini verdi.

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Ünlü milyarder Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter’ı satın alması için gereken 44 milyar doları finanse etmek için başka kaynaklardan para bularak kullanacağı kredi miktarını azalttı.

Musk’ın attığı bu adım, daha önceki itirazlarına rağmen milyarder iş insanının satın almayı tamamlamak istediğine işaret etti.

Düzenleyici kuruluşa yaptığı açıklamaya göre Musk, Twitter’ı satın alması için gereken paranın öz kaynak kısmını 6,25 milyar dolar artırdı, sahibi olduğu Tesla hisselerini teminat olarak gösterdiği kredi miktarını ise sıfıra indirdi.

Musk dün yaptığı açıklamada, aralarında Jack Dorsey’nin de bulunduğu Twitter hissedarlarıyla anlaşmanın finansmanı için ek finansman üzerine görüştüğünü de ifade etti.

ŞART KOŞMUŞTU

Musk, Twitter’ı satın alma müzakerelerinin ilerlemesi için sosyal medya sitesindeki sahte hesapların yüzde 5’ten az olduğunun ispatlanması gerektiğini belirtmişti. Musk bu oranın yüzde 20 olduğunu düşünüyor.

Twitter mart sonu itibarıyla reklam için hedef kitle olan hesap sayısının 229 milyon ile rekor kırdığını açıklamış ve günlük aktif kullanıcılarının yüzde 5’inden azının sahte ya da spam hesaplar olduğu tahmininde bulunmuştu.

ANLAŞMAZLIK BÜYÜYORDU

Musk bu anlaşmazlığın ardından Twitter’ı satın almak için verdiği teklifi azaltabileceğini söylemiş, şirket yönetimi ise anlaşmanın hayata geçebilmesi için tutarda değişiklik olmaması gerektiğini belirtmişti.

Musk, Twitter anlaşmasının finansmanı için ilk başta sahip olduğu Tesla hisselerini teminat olarak göstererek 12,5 milyar dolar kredi almayı planlamış ancak daha sonra ek yatırımcılar bularak bu rakamı 6.25 milyar dolar seviyesine düşürmüştü. (REUTERS)

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