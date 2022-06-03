Elon Musk’tan Tesla yöneticilerine: Tüm işe alımları durdurun

"Ekonomiye dair çok kötü bir hissiyatım var" diyen Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin üst düzey yöneticilerine 'dünya genelindeki tüm işe alımları durdurun' başlıklı bir e-posta gönderdi.

Sozcu.com.tr

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ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, şirketin çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltması gerektiğini belirten bir e-postayı dün şirketin üst düzey yöneticilerine gönderdi.

Reuters’ın elde ettiği, şirketin yöneticilerine gönderilen “dünya genelindeki tüm işe alımları durdurun” başlıklı e-postada Musk, “Ekonomiye dair çok kötü bir hissiyatım var” ifadelerini kullandı.

Reuters’ın aktardığına göre, Tesla henüz konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi.

ÇALIŞANLARI KOVMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

Uyguladığı sert çalışma koşullarıyla zaman zaman gündeme gelen Elon Musk, iki gün önce de uzaktan çalışmayı hedef almıştı.

‘Uzaktan çalışma artık kabul edilemez’ başlıklı bir e-postayla çalışanların ofise dönüşünü zorunlu tutan Musk, Tesla çalışanlarının 40 saat ofiste çalışmazlarsa kovulacaklarını söylemişti.

Musk, pandemiye rağmen ofise dönüşler konusunda en sabırsız davranan yöneticiler arasındaydı. Daha önce de Twitter'da bir takipçisinin işe gelmenin modası geçmiş bir kavram olduğunu düşünen insanlar için yorumu olup olmadığını sorması üzerine; “O insanlara başka bir yerde çalışıyormuş gibi yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum” diye yazmıştı.

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