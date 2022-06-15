Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, belli oldu mu? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez verilen ikramiye bayramın yaklaşmasıyla yeniden merak konusu oldu. Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nda da emekli ikramiyeleri bin 100 lira olarak ödendi. Henüz resmi olarak duyurulmayan emekli ikramiyelerinin bir önceki bayram ikramiyesi ödemeleri gibi bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi bayram tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Emekli bayram ikramiyesi için tarih henüz belli olmadı ancak ödemelerin Kurban bayramından bir hafta önce yapılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLİR?

Henüz resmi olarak duyurulmayan emekli ikramiyelerinin bir önceki bayram ikramiyesi ödemeleri gibi bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıldan bu yana bin 100 lira olarak ödeniyor. Geçtiğimiz aylarda kutlanan Ramazan bayramında da bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak hesaplara yatırıldı. Kurban bayramı için emekli ikramiyesi zammı açıklaması yapılmadı ancak yine bin 100 lira yatırılması bekleniyor.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.