Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

Kurban bayramı ve Ramazan bayramı öncesinde emekli vatandaşlara verilen bayram ikramiyesi, zam yağmurunun yaşandığı son dönemde milyonlarca vatandaşı bir nebze rahatlatacak. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi ve ne kadar olacağı hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nda da emekli ikramiyeleri bin 100 lira olarak ödendi. Emekli ikramiyelerinin bir önceki bayram ikramiyesi ödemeleri gibi bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi bayram tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Emekli bayram ikramiyesi için tarih henüz belli olmadı ancak ödemelerin Kurban bayramından bir hafta önce yapılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLİR?

Henüz resmi olarak duyurulmayan emekli ikramiyelerinin bir önceki bayram ikramiyesi ödemeleri gibi bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıldan bu yana bin 100 lira olarak ödeniyor. Geçtiğimiz aylarda kutlanan Ramazan bayramında da bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak hesaplara yatırıldı. Kurban bayramı için emekli ikramiyesi zammı açıklaması yapılmadı ancak yine bin 100 lira yatırılması bekleniyor.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.