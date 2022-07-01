Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi için tarih belli oldu

Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi için tarih netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı. Emekli ikramiyesi 2-7 Temmuz'da hesaplara yatacak. Bayram ikramiyesi SSK emeklilerine 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerine 7 Temmuz’da ödenecek.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını duyurdu. Her yıl iki kez bayramdan önceki günlerde verilen emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanıyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında başlayan, emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emeklilere ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi emeklilerin hesabına yatırılacak. SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz'da bayram ikramiyelerini alabilecek.

Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:

– 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü; 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022; 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022

– 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

– 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü; 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz; 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek. DHA

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.