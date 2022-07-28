Emekli maaş farkı ödemeleri başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farklarının ödenmesine bugün itibariyle başlandı.

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İki milyonu aşkın vatandaşın beklediği, 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan maaş farkı hesaplara bugünden itibaren yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.

Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında,

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL'dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisine yüzde 41,69; Bağkur emeklileri yüzde 42,35 zam aldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Resmi Gazetede yayımlanan kararla da en düşük emekli aylığı 3.500 lira oldu. Sene başında ise en düşük emekli aylığı 2.500 liraya yükseltilmişti, şimdi ise 3.500 liranın altında emekli aylığı olmayacak.

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