Emekli maaşı ne kadar, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli maaşı Temmuz zammı sonrasında yeniden şekillendi. Her ay yükselen enflasyonun etkisiyle memur emeklisi yüzde 41,69; Bağkur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak. En düşük emekli aylığı 3.500 lira olacak, en düşük emekli memur aylığı 4 bin 289 TL iken 6 bin liranın üzerine yükseldi.

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TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından 5 milyon memur ve 13.5 milyon emekliye yapılacak zam da belli oldu. İşte memur, emekli zam oranı ve yeni maaşlar…

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisine yüzde 41,69; Bağkur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Böylece, en düşük memur maaşı 6 bin 341 TL iken 8 bin 984 TL’ye çıktı. En düşük emekli memur aylığı 4 bin 289 TL iken 6 bin liranın üzerine yükseldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Resmi Gazetede yayımlanan kararla da en düşük emekli aylığı 3.500 lira olacak. Sene başında ise en düşük emekli aylığı 2.500 liraya yükseltilmişti, şimdi ise 3.500 liranın altında emekli aylığı olmayacak.