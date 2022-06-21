Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşına zam için gözler Temmuz ayında…

Emekli zammı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Mayıs ayı enflasyon verilerine göre, Haziran ayında enflasyon sabit kalsa dahi Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşına yüzde 35.64, memur maaşları ve emekli memur maaşına yüzde 35 oranında zam olarak yansıyacak.

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Geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca emekli Temmuz ayında belli olacak olan maaş zammını bekliyor. Her gün zam üstüne zam ile karşılaşan memurlar, emekliler en azından enflasyon farkı ile bir nebze rahatlamak istiyor.

MEMUR ZAMI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon oranı ile emekli zammı 35,64,

5 aylık memur zammı 35,14,

5 aylık enflasyon farkı 28,14 olarak hesaplandı.

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Yüzde 73,50 ile yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 7.5'lik zammı adeta buhar etti. Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 28,14 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.