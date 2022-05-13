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En çok tavsiye edilen e-ticaret markası oldu

Hepsiburada, bağımsız araştırma kuruluşu FutureBright’ın gerçekleştirdiği ve “E-ticaret NPS (Net Prompter Score/Tavsiye Etme Skoru) Araştırması” sonuçlarına göre, Türkiye’nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası” oldu.

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En çok tavsiye edilen e-ticaret markası oldu

FutureBright “E-ticaret Tavsiye Etme Skoru Araştırması” kapsamında 2022'nin ilk çeyreğinde 5 bin 400 kişiyle anket çalışması gerçekleştirildi. Çalışma sonucunda Hepsiburada, ürün ve hizmet kalitesi ve sağladığı deneyimle müşterilerin çevrelerine en çok tavsiye ettikleri e-ticaret markası oldu.

Hepsiburada CMO'su Ender Özgün, “Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak, önümüzdeki dönemde de müşteri deneyimini merkeze alan felsefemizle, Ar-Ge ekiplerimizle birlikte projeler üretmeye, en yeni teknolojileri etkin şekilde kullanarak hizmet kalitemizi daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz. Türkiye için değer yaratmayı sürdüreceğiz” dedi.

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