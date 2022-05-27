Enerji Bakan Yardımcısı: Birkaç nükleer santrale daha ihtiyaç var

Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'nin 2053'te karbon nötr hedefini yakalaması için birkaç nükleer santrale ihtiyaç var" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin Paris anlaşması kapsamında ilan ettiği 2053 yılına kadar karbon nötr bir ekonomi olma hedefini yakalamak için birkaç tane nükleer santral inşa etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Enerji Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Bayraktar, inşaatı devam eden Akkuyu nükleer santraline atıfta bulunarak, “2053 yılında karbon nötr bir ekonomi olacaksak, uzun dönemli enerji planlamasında Türkiye’nin birkaç Akkuyu’ya ihtiyacı olduğu bir resim gözüküyor” dedi.

Türkiye’de elektrik tüketiminin dünya ortalamasının üzerinde bir hızda arttığına dikkat çeken Bayraktar, Türkiye’de giderek artan yenilenebilir kaynakların kesintili üretim zaafını gidermek için farklı nükleer santral tipleri üzerinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

‘NÜKLEER TÜRKİYE’NİN OLMAZSA OLMAZLARINDAN’

Alışılagelmiş nükleer santraller kadar geniş altyapı yatırımı gerektirmeyen, daha basit bir yapıya sahip olan, ancak daha az güç üreten küçük modüler nükleer reaktörler (SMR) konusunda İngiltere ve ABD ile temaslarda bulunduklarını ifade eden Bayraktar, “İngiltere ve ABD hükümetiyle SMR’lar hakkında çalışıyoruz. Nükleer Türkiye’de olmazsa olmazlarından bir tanesi. Kesintili yenilenebilir elektriği tamamlamak için gerekiyor” dedi.

Rusya’nın inşa ettiği Akkuyu nükleer santralinin 1,200 MW büyüklüğündeki ilk ünitesinin gelecek yıl devreye alınması için çalışmaların Ukrayna’daki savaştan etkilenmeden devam ettiğini belirterek, “Şu anda etkilenmeden tam gaz devam ediyoruz. Karşılıklı anlayış ve hedefimiz santrali zamanında yapabilmek” dedi. (REUTERS)

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