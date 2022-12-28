Enerji krizi ve enflasyon nedeniyle 2023’te Avrupa ekonomileri daralabilir

Ekonomistlere göre 2023'te Avrupa'da yüksek enflasyonun sürmesi bekleniyor. Ayrıca yüksek faizlerin yarattığı ekonomik sorunlar ve enerji krizi nedeniyle Euro bölgesi ekonomisinin küçüleceği öngörülüyor.

Sozcu.com.tr

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Financial Times’ın ekonomistler arasında yaptığı bir ankete göre Euro bölgesi ekonomisinin küçüleceği öngörüldü. Yüksek enflasyon ve enerji kıtlığı üretimi aşağı çektiği için gelecek yıl Avrupa ekonomileri daralmaya hazırlanıyor. Ayrıca işsizliğin de artması bekleniyor.

FT anketine katılan 37 ekonomistin yüzde 90’ı, Euro bölgesinin zaten durgunluk içinde olduğunu düşündüklerini belirtti. Ekonomistler gayri safi yurtiçi hasılanın gelecek yılın tamamında küçüleceğini öngördü.

Ekonomistlerin tahminlerine göre Euro bölgesi ekonomisi gelecek yıl yüzde 0,01 küçülecek. Bu oran Euro bölgesinin gelecek yıl yüzde 0,5 büyüyeceğini öngören Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) tahminlerinden daha karamsar.

‘ENFLASYON SÜRECEK’

Ekonomistlere göre, euro bölgesindeki enflasyonun en az iki yıl daha ECB’nin yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kalması bekleniyor. Ekonomistler, fiyatların gelecek yıl yüzde 6’nın biraz üzerinde artacağını, 2024’te ise enflasyonun yüzde 2,7 olacağını öngörüyor. Euro bölgesi enflasyonu kasımda yıllık yüzde 10,1 olarak gerçekleşmişti.

Ekonomistler ayrıca gelecek yıl işsizliğin ekimdeki yüzde 6,5’lik rekor düşük seviyeden yüzde 7,1’e yükseleceğini tahmin ediyor.

‘ENERJİ KRİZİ DERİNLEŞEBİLİR’

Ankete katılan ekonomistler ayrıca enerji krizinin derinleşme ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Ekonomistlerin çoğu, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte alevlenen enerji krizinin en kötü dönemini geride bıraktığını söylese de olası bir gerilim veya soğuk geçecek bir kış krizi yeniden tetikleyebilir.

Morgan Stanley ekonomisti Chiara Zangarelli konu ile ilgili değerlendirmesinde, “Avrupa’daki gaz piyasaları risk altında bulunmaya devam ediyor. Ek kesintileri veya soğuk bir kış, yeni gerilimlere ve fiyatların yeniden yükselmesine yol açabilir” dedi.

S&P Global Ratings Avrupa, Orta Doğu ve Afrika baş ekonomisti Sylvain Broyer ise, “Karne ile gaz verme riski bu kış için büyük olasılıkla ortadan kalktı. Ancak önümüzdeki kış için enerji arzı sorunu ihtimali hâlâ var” dedi.

‘KONUT FİYATLARI DÜŞECEK’

Enerji krizinin yanında Avrupa’da enflasyonun ve yüksek faizin yarattığı sorunların da ekonomiyi negatif etkilemesi bekleniyor. ECB, 2022 boyunca faiz oranlarını 2,5 puan artırmıştı. Bankanın 2023’te borçlanma maliyetlerini daha da artırması bekleniyor.

Yüksek faizlerin konut piyasasını da etkilemesi bekleniyor. Ekonomideki gerileme Avrupa çapında artan ipotek maliyetleriyle birleştiğinde bölgenin konut piyasasında da keskin bir düşüş öngörülüyor.

Ekonomistler Euro bölgesi konut fiyatlarının gelecek yıl yüzde 4,7 düşeceğini tahmin ediyor. Bruegel düşünce kuruluşunun kıdemli üyesi Maria Demertzis, “Durgunluktaysak ve faiz oranları yükselirse ev fiyatları artmaya devam etmeyecek” dedi.