Enerji krizine çözüm: Balkonlarda güneş paneli patlaması

Avrupa’da yaşanan enerji krizi nedeniyle Almanlar hem arz sıkıntısını hem de el yakan faturaları balkonlarına kurdukları küçük güneş panelleriyle telafi etmeye çalışıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Enerji krizi ve artan elektrik fiyatları nedeniyle Almanya'da giderek daha fazla sayıda hane halkının balkonuna mini güneş enerjisi sistemi kurduğu bildirildi.

The Epoch Times'ın Almanca edisyonunda yer alan habere göre söz konusu küçük güneş panelleri balkon, garaj veya bahçeye kurmak için uygun.

CİHAZLARIN SAYISI BİR YILDA İKİ KAT ARTTI

Almanya'nın Federal Şebeke Müdürlüğü'ne göre 600 watt'a kadar elektrik üretebilen güneş enerjisi cihazlarının kayıtlı sayısı geçen yılın temmuz ayından bu yana iki kattan fazla artarak 23 bin 500'e ulaştı. Geçen yıl bu sayı 10 bin 100 civarındaydı.

Yetkililere göre 1 kilowatt'a kadar enerji sağlayan küçük sistemlerin sayısıyla üç katına çıktı. Halihazırda kayıtlı olarak kullanılan bu cihazların sayısıysa yaklaşık 46 bin.

Bununla birlikte Almanya'da fiilen kullanılan, güneş pilleriyle çalışan mini sistemlerin sayısıyla çok daha fazla. Bahsi geçen cihazların çoğunlukla kayıt altına alınmadığı ve yasadışı biçimde çalıştırıldığı belirtiliyor.

Berlin Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde ekonomist olan Barbara Praetorius, pazarın dinamik bir şekilde büyüdüğünü söyledi. Praetorius yaptıkları araştırmalar doğrultusunda yalnızca 2020’den 2021’e kadar satılan sistem sayısının neredeyse iki katına çıktığını belirtiyor.

Öte yandan aynı dönemde ev yapımı sistemler de dahil bu cihazların sayısının 300 binden 500 bine çıktığını tahmin eden uzmanların olduğu da ifade edildi.

Fişli güneş enerjisi cihazları olarak da bilinen balkon sistemleri, genellikle bir invertöre bağlanan ve ev elektrik sistemine entegre edilen bir veya iki güneş panelinden oluşuyor.

KAYIT DIŞI ÜRETİME İZİN YOK

Ancak cihazları yasal olarak kullanmak için şebeke operatörüne ve Federal Şebeke Müdürlüğü'ne kayıt olma zorunluluğu mevcut.

Ekonomist Praetorius, Almanya’daki mini sistemlerin kayıt gerektirmeden kullanılmasını ve izin verilen sınırın 900 watt’a çıkarılmasını öneriyor.

Federal Şebeke Müdürlüğü pek çok küçük elektrik üreticisinin kayıt olmak istemediğini belirtiyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası'ndaki değişiklik tasarılarına göre kayıt dışı üretime 100 Euro'ya kadar para cezaları söz konusu olabilir.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise kayıt olmanın atlanmaması gerektiğini, sürecin basitleştirilip hızlandırılması gerektiğini söyledi.

İlginizi Çekebilir Alman enerji devi Uniper kış stoklarını tüketmeye başladı

İlginizi Çekebilir Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Krizde en kötüsünü henüz görmedik

İlginizi Çekebilir Enerji krizine yeni çözüm: Alman milletvekilleri tasarruf için sıcak su kullanmıyor