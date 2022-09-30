Enerjide ithalat faturası ağustosta ikiye katlandı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,9 artarak 8 milyar 734 milyon 486 bin dolara yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ağustosta Türkiye’nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,4 artarak 32 milyar 531 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 8 milyar 734 milyon 486 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar” oluşturdu.

Geçen yılın ağustos ayında bu rakam 4 milyar 368 milyon 373 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı yıllık bazda yüzde 99,9 artış gösterdi. Söz konusu dönemde, ekonomik aktivitelerdeki canlanma, sanayi üretimindeki artış ve küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle ülkede ithalat faturası da arttı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,03 artarak 2 milyon 942 bin 496 tona yükseldi. (AA)

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