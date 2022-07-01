Enflasyon beklentisi haziran 2022’de ne kadar? Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Enflasyon her ay yükseliyor, rekor üstüne üstüne rekor kırıyor. Haziran ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı netleşeceği için milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Enflasyon beklentisi anketler sonucuna göre yüzde 78.35 oldu. Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00’da açıklanacak.

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Haziran ayı için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 72.3 ila yüzde 81.8 arasında değişiyor. Haziran ayında da sert yükselişini sürdürmesi ve neredeyse 24 yılın zirvesi olan %78.35’e ulaşması bekleniyor. Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz’un pazar gününe denk gelmesinden dolayı ertesi günü açıklanacak.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz'un pazar gününe denk gelmesinden dolayı 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00’da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

Haziran ayında da sert yükselişini sürdürmesi ve neredeyse 24 yılın zirvesi olan %78.35'e ulaşması bekleniyor. Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Haziran ayı için yıllık enflasyon tahminleri %72.3 ila %81.8 arasında değişiyor.

TÜFE en son Eylül 1998 döneminde %80.4 artış kaydetmişti. Ankette aylık enflasyonun ise %5.38 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor; tahminler %3.5 ila %6.8 bandında yer alıyor.

Ankette yılsonu tahmini de bir önceki ay gerçekleştirilen anketten altı puan daha yükselerek %69.5 seviyesine ulaştı.

ENFLASYON REKOR KIRDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisanda yüzde 69,97 olan enflasyon, mayısta yüzde 73,50 ile 24 yılın zirvesine yükseldi.

Tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti.