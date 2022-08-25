Enflasyon borsada kârları patlattı

Enflasyonla şişen fiyatlar borsa şirketlerinde kâr patlamasına yol açtı. En büyük kârı yüzde 1.682 artışla gayrimenkul yatırım ortaklıkları elde ederken, inşaatta kârlar yüzde 306 düştü.

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Borsa İstanbul'da işlem gören 429 şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettikleri toplam net kâr, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 286 artışla 200 milyar TL'yi aştı. Böylelikle borsa şirketlerinin 6 aylık toplam kârı geçen yıla göre yüzde 220.5 artış gösterek 316.5 milyar TL oldu. Yüzde 79.60'a ulaşan resmi enflasyona rağmen halen enflasyon muhasebesi uygulanmadığına dikkat çeken uzmanlara göre, yüksek enflasyon ortamında önemli olan şirketlerin enflasyondan arındırılmış reel kârlılığı.

51 ŞİRKET ZARAR AÇIKLADI

Sermaye piyasaları analisti Yunus Kaya'nın hazırladığı rapora göre yılın ikinci çeyreğinde 51 şirketin ise net zarar açıkladığı gözleniyor. Sektör bazında incelendiğinde ikinci çeyrekte elde edilen toplam kârın 111 milyar TL'sinin (yüzde 55.5) mali sektörlerden geldiği görülüyor. Buna göre borsada işlem gören 42 holdingin toplam kârı (39 milyar TL) yüzde 508 artarken, 12 bankanın kârı (69.7 milyar TL) ise yüzde 499 artış gösterdi. Hizmet sektöründe özellikle ulaştırma ile elektrikte ve ayrıca gayrimenkul yatırım ortaklıklarında (GYO) ise kârlar adeta coştu.

GYO'LAR COŞTU, İNŞAAT ÇÖKTÜ

Borsada işlem göre 35 GYO'unun ikinci çeyrekte net kârı (9.5 milyar TL) geçen yıla göre yüzde 1.682 artış gösterdi. Sanayi, madencilik, bilişim sektörleri ise kâr artışında yavaş kaldı. Bosada işlem gören 12 inşaatçı şirket ise 4 milyar TL zarar gösterdi. Böylece borsadaki inşaat şirketlerinin ikinci çeyrek net kârlarında geçen yıla göre yüzde 306 düşüş görüldü.

‘Sanayide özsermaye ortalama kârlılıkları enflasyonun altında'

– Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakkı Öztürk, şirketlerin sattığı mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları yüksek enflasyon nedeniyle çok arttığı için gelir tablosunda satış hasılatının da tutar olarak arttığını belirtti. Yüksek enflasyon dönemlerinde enflasyon muhasebesi düzeltmeleri yapılmadığında gerçek kâr rakamlarının görünmediğini söyleyen Öztürk, sanayi endeksinde özsermaye kârlılığının, 2. çeyrekte yüzde 32'ye yükseldiğini ancak borsadaki sanayi şirketlerinin özsermaye ortalama kârlılıklarının enflasyonun altında olduğunu söyledi.