Enflasyon düşecek hayat daha da pahalanacak

Seçim için kalan son 9 aylık dönemde zamlar yüzünden hayat daha da pahalı hale gelirken yıllık enflasyon baz etkisiyle kağıt üstünde yüzde 35’lerin altına inebilir.

Erdoğan SÜZER

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İktidarın geçen yıl dövizi patlatan, ekonomik dengeleri alt üst eden faiz kararlarının ardından rekor üstüne rekor kıran enflasyon önümüzdeki aylarda baz etkisiyle kağıt üstünde hızla düşüşe geçecek. Bugün yüzde 80'i aşan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yıllık enflasyonu, seçimlerin yapılacağı haziran ayında yüzde 35'in altına gerileyecek. Üstelik enflasyon kağıt üstünde düşerken her ay zamlar yağmaya, fiyatlar artmaya, hayat şartları zorlaşmaya devam edecek.

TALİMATLA YAPILDI

İktidarın ‘faiz sebep, enflasyon sonuç' iddiasıyla faizleri indirdiği geçen yılın eylül ayına kadar tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 0.89 ile 1.94 civarında artış gösteriyordu. Ancak faizler talimatla düşürülünce döviz patladı, zamlar sağanağa dönüştü, enflasyon rekora koştu.

Önümüzdeki dönemde yıllık enflasyon hesaplanırken yüzde 13'leri aşan aylık enflasyonlar hesaptan çıkacak, onların yerine yüzde 1, yüzde 2 ya da yüzde 3'ler civarındaki aylık enflasyonlar girecek. Baz etkisiyle yıllık enflasyon hızla düşecek. Örneğin aylık enflasyon eylül-mart arasında her ay yüzde 2.5, nisan ve mayısta yüzde 2'şer artarsa, 9 aylık enflasyon artışı yüzde 24'ü bulacak. Ancak ekimde yüzde 83'leri görecek yıllık enflasyon kasımda yüzde 63, ocakta yüzde 50, martta yüzde 43 ve mayıs ayında yüzde 35'in altına inecek. Seçmen seçimlere sözde ‘beli kırılmış enflasyonla' girerken hayat pahalılığı devam edecek.

Yılbaşında maaş zamları azalabilir

TÜİK'in çarşı pazardaki gerçek zamları karşılamayan yıllık enflasyonu baz etkisiyle kağıt üstünde hızla düşerken yılın ikinci 6 ayında TÜFE'nin yüzde 15-16 civarında artacağı tahmin ediliyor. Bu durumda yıl başında memur ve emeklinin maaş zammı enflasyon farkı dahil yüzde 16'lar civarında kalacak. Maaş zamları vatandaşın çarşı pazarda karşılaştığı gerçek zamlara göre değil de TÜİK'in gösterge niteliğindeki enflasyonuna göre yapıldığı için, fazladan seçim zammı yapılmazsa hayat pahalılığı daha da artacak.