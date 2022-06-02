Enflasyon farkı ne kadar? Enflasyon farkı yükseliyor, zam oranı artıyor

Enflasyon farkı her ay daha artıyor, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam farkı yükseliyor. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. Nisan ayında 24,2 enflasyon farkı oluştu. İlave yüzde 7 toplu sözleşme zammı ile alınacak olan zam oranı yüzde 31'i şimdiden aştı.

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Memur ve emeklilere ilki Ocak ayında yapılan zamların ikincisi ise Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı da ortaya çıkıyor. Nisan’da yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 69,97’e yükselmesi nedeniyle şimdiden 24,2 enflasyon farkı oluştu.

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Yüzde 69,97 ile yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 7.5'lik zammı adeta buhar etti. Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 24,2 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

MEMUR ZAMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71 artış gösterdi. Enflasyon hızını kesip önümüzdeki 2 ayda toplam yüzde 5-6 seviyesinde kalsa dahi emeklinin temmuz zammı yüzde 30 olacak. Zam sağanağı sürerse memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam yüzde 35'i aşacak.