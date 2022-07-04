Enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkı Haziran 2022…

Memur ve memur emeklilerine ödenecek enflasyon farkı belli oldu. Haziran ayında yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 78,62'e yükseldi, yüzde 34,85 oranında enflasyon farkı oluştu. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 34,85 oranında enflasyon farkı ve yüzde 7.5 de toplu sözleşmeden gelecek zammı alacak.

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Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı, memurların ve memur emeklilerin alacağı enflasyon farkı belli oldu. yüzde 7.5 de toplu sözleşmeden gelecek zammı alacak

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Yüzde 78,62 ile yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 7.5'lik zammı silip süpürdü. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin yüzde 41,85 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 78,62, aylık yüzde 4,95 arttı.

TÜİK'e göre TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.