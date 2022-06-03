Enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkı Mayıs 2022…

Enflasyon oranı açıklanmasıyla birlikte Mayıs ayı enflasyon farkı ortaya çıktı. Enflasyon farkı bu ay 35,64 oldu. Enflasyon farkı Haziran ayı için açıklanacak olan rakamların ardından kesinleşecek.

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Enflasyon her ay rekor kırmaya devam ederken ve memur emeklilerin alacağı enflasyon farkı da artıyor. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor.

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Yüzde 73’le ile yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 7.5’lik zammı adeta buhar etti. Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 35 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisanda yüzde 69,97 olan enflasyon, mayısta yüzde 73,50 ile 24 yılın zirvesine yükseldi.

Tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti.