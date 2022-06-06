‘Enflasyon hız kesti’ demişti: Nebati’nin tahmini Merkez’i aştı

Geçen hafta mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından "Enflasyon hız kesti" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun 2022'yi yüzde 48-49'dan tamamlayacağını tahmin etti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 42,8.

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Geçen hafta mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından “Enflasyon hız kesti” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yıl sonu enflasyon tahmini, Merkez Bankası’nın tahminini de aştı.

Merkez Bankası 2022 Nisan’da açıkladığı yılın ikinci enflasyon raporunda 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23,2’den yüzde 42,8’e yükseltmişti.

Milliyet gazetesinin haberine göre Nebati, enflasyonun 2022’yi yüzde 48-49 düzeyinde, 2023’ü ise yüzde 19.9 seviyesinde tamamlayacağını ifade etti.

‘FAİZ İNDİRİMİ DE ARTIRIMI DA DÜŞÜNÜLMÜYOR’

AKP’nin hafta sonu gerçekleştirdiği Kızılcahamam toplantısında milletvekillerin sorularına Nebati’nin şu yanıtları verdiği belirtildi:

• Kısa vadede faiz artırımı da faiz indirimi de düşünülmüyor.

• Dolar kurundaki yükselişi durdurmak için hayata geçirilen ve bütçe üzerinde yaratacağı risk nedeniyle eleştirilen kur korumalı mevduat modeli devam edecek.

• Kur korumalı mevduatın geçtiğimiz Cuma günü itibarıyla bütçeye toplam maliyeti 21.1 milyar TL.

• Eğer bu sistemi devreye sokmasaydık zararımız 411 milyar lira olacaktı.

‘PETROLDEKİ ARTIŞIN POMPAYA YANSIMAMASI İÇİN…’

• Dış ticaret açığının fazla olmasının en büyük nedenlerinden birinin enerji ithalatı. Hidroelektrik santralleriyle bu açığın kapatılması hedefleniyor.

• En önemli hedeflerden biri, enflasyon oranlarında kalıcı bir düşüşün sağlanması.

• Turizm gelirlerindeki muhtemel artış ve yağışların etkisiyle 2022 Ekim-Kasım aylarında tarımda yaşanacak verimlilik piyasaları canlandıracak.

• 2022 sonuna kadar enflasyonun baskılanması için bazı araçlar devreye sokulabilecek.

• Petrol fiyatlarında yaşanabilecek muhtemel artışların yıl sonuna kadar pompa fiyatlarına yansıtılmaması ile ilgili bir irade var. (REUTERS)

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