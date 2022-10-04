Enflasyon memur, emekli, işçinin zammını yuttu

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında enflasyon yüzde 7’yi aştı. Temmuzda 5 bin 500 liraya çıkarılan asgari ücretin alım gücü 3 ayda 802 lira eridi. 4 bin 698 liraya düştü. En düşük emekli aylığının alım gücü 2 bin 990 liraya indi.

Erdoğan SÜZER

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Enflasyon eylülde ayında coştu, temmuzda yapılan ücret zammının tamamı buhar oldu. En düşük memur maaşının alım gücü temmuz ayından bu yana TÜİK enflasyonuna göre 557 TL, Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) hesaplamalarına göre bin 234 TL eridi. Temmuz başında 5 bin 500 liraya çıkarılan asgari ücretin alım gücü eylül sonunda 4 bin 698 liraya, en düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liradan 2 bin 990 liraya düştü.

3 AYLIK DÖNEM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuzda yüzde 2.37, ağustosta yüzde 1.46 artan Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 3.08 yükseldiğini hesapladı. Böylece TÜİK'in resmi hesaplarına göre yılın ikinci yarısında yapılan maaş zamlarının ardından geçen ilk 3 aylık dönemde TÜFE artışı yüzde 7.05'e ulaştı. Halkın yaşadığı hayat pahalılığını gerçeğe daha yakın hesapladığı belirtilen ENAG ise enflasyonun eylülde yüzde 5.30 arttığını, 3 aylık enflasyon artışının da yüzde 17.07'ye ulaştığını belirledi.

KAYIPLAR BÜYÜK

En düşük dereceli memurun ocak ayında 5 bin 972 lira olan maaşı temmuz ayında enflasyon farkıyla birlikte 8 bin 462 liraya çıkmıştı. Bu memurun alım gücü eylül sonunda TÜİK'e göre 557 TL, ENAG hesabıyla bin 234 TL eridi. Öğretmenin kaybı bin 376 TL'ye, polis memurunun alım gücü kaybı bin 800 liraya ulaştı. Profesörün temmuzda 21 bin liraya çıkan maaşında 3 bin 64 liralık erime yaşandı.

ENFLASYON FARKI DOĞDU

Memur ve memur emeklilere bu yılın ikinci 6 aylık dönemi için yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. TÜİK, o zamdan bu yana geçen 3 aylık dönemde tüketici enflasyonunun yüzde 7.05 arttığını açıkladı. 6 ay için verilen zammın tamamı TÜİK hesabıyla bile daha üç ayda buhar oldu. Ekim, kasım ve aralık aylarında yaşanacak TÜFE artışlarının tamamı için memur ve emeklilere enflasyon farkı ödemesi yapılacak. Memur sendikaları farkın doğduğu aydan itibaren ödenmesini istiyor.

ASGARİ ÜCRET 802 TL ERİDİ

Yılın başında 4 bin 253 lira olan asgari ücret ilk 6 ayda yağan zamlar karşısında eriyince temmuzda 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Ancak zam sağanağı temmuz, ağustos ve eylülde de devam edince asgari ücretin alım gücü 3 ayın sonunda TÜİK'in hesabıyla 5 bin 138 liraya, ENAG hesabıyla 4 bin 698 liraya geriledi. Asgari ücretteki erime 802 lirayı buldu. Temmuz başında 3 bin 500 liraya yükselen en düşük emekli aylığının alım gücü de ENAG hesabıyla 2 bin 990 liraya düştü.