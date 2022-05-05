Enflasyon oranı beklentisi ne? Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Nisan ayında enflasyonun son 20 yılın rekorunu kırmasını bekleniyor. Yıllık enflasyon beklentisi yüzde 64.2 ile yüzde 70.85 arasında değişirken, Nisan ayı için aylık tüketici enflasyon oranı için en düşük beklenti aylık yüzde 4, en yüksek beklenti ise yüzde 7.8 seviyesinde bulunuyor. Nisan ayı enflasyon oranı 5 Mayıs saat 10:00'da açıklanacak.

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Enflasyon oranı, Türkiye’de her ay rekor üstüne rekor kırıyor, vatandaşın alım gücü düşüyor. Cumhrubaşkanı Erdoğan’ın Mayıs ayından itibaren enflasyonun düşmesi beklentisinin aksine Nisan ayında enflasyonda yeni rekor bekleniyor. Nisan ayı enflasyon beklentisi artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisi ile 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 68’ye yükselebilir.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı enflasyon TÜİK tarafından 5 Mayıs 2022 Perşembe günü duyurulacak. Saat 10:00'da verilerin açıklanması bekleniyor.

ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NE?

Reuters’ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Nisan ayı için yıllık enflasyon tahminleri %64.2 ila %70.85 arasında değişiyor. TÜFE en son Şubat 2002 döneminde %73.1 artış kaydetmişti. Aylık enflasyonun ise %6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler %3.5 ila %7.8 bandında yer alıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle artan emtia fiyatlarının ekonomiye etkisini yansıtır şekilde, Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini neredeyse iki katına çıkararak 2022 sonu enflasyon orta nokta tahminini %42.8 olarak belirledi. Enflasyon raporunda TCMB tarafından paylaşılan grafiklere göre enflasyonun zirveyi bu yıl yaklaşık %70 seviyelerinde görmesi ardından düşüşe geçmesi bekleniyor. Kavcıoğlu da Mayıs ayı ardından enflasyonda düşüş başlayacağını belirtti. Mart ayında yıllık enflasyon TL’deki birikimli değer kaybının etkisiyle gıda ve ulaştırma kalemleri öncülüğünde beklentilerin de üzerinde %61.14’e yükselmişti. Ankette yıl sonu enflasyon tahminlerinin medyanı %52 olarak gerçekleşti. Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirdikten sonra enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor. Fakat Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yükselen enerji faturası ve döviz getirici turizm sektörü riskleri Türkiye’nin programını tehlikeye sokabilir. Enflasyonun hanehalkı bütçesine etkisini azaltmak için hükümet temel gıdalarda katma değer vergisi indirimi uygulamış, belirli tüketici gruplarının enerji faturalarının bir kısmına destek açıklamıştı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun KDV indirimine rağmen Nisan’da bir önceki aya göre %8.02 arttığını; dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının ise ilk kez 17,000 TL’yi aştığını açıkladı.

BİR MİKTAR GERİLER

5 Mayıs'ta açıklanacak enflasyonunun enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle 20 yılın yeni rekorunu kırarak yüzde 68'e çıkması beklenirken iktidar temsilcileri ise zirveye tırmanan enflasyona ilişkin kafa karıştırıcı mesajlar veriyor. Merkez Bankas (TCMB) yıl sonu enflasyon hedefini 19 puan artırarak yüzde 42.8 olarak açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise önce 2021 yılsonunda enflasyonun ocakta pik yapacağını, daha sonra yaz aylarında düşüşe geçeceğini, en son da “Enflasyonu konuşmaya devam edeceğiz” diyerek aralıktan sonra düşmeye başlayacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise önceki gün Arabistan dönüşü enflasyonun mayıstan sonra düşmeye başlayacağını söyleyerek, ‘yıl sonuna doğru daha olumlu istikamette neticeleneceğini' açıkladı. Reuters'ın anketine göre ekonomistler, yüksek enflasyonun mayıstan itibaren bir miktar gerilemeye başlasa da enflasyonun yılı yüzde 52 ile tamamlayacağını öngörüyor. Nisan ayı için yıllık enflasyon tahminleri %64.2 ile %70.85 arasında değişen ekonomistlerin tahmini aylık enflasyon için ise yüzde 6.