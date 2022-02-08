Enflasyon yatırımcıyı yaya bıraktı: İşte ocakta en çok kaybettirenler

Yüksek enflasyon finansal yatırım araçlarının getirilerini solladı. Ocak ayında enflasyonun son 20 yılın zirvesine tırmanmasının ardından aylık olarak TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi yatırımcısına yüzde 8,87, altın yüzde 9,34, dolar yüzde 10,14 oranlarında kaybettirdi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2022 dönemine ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verisini açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi’nin yüzde 48,69, Üretici Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi’nin yüzde 93,53 olarak açıklandığı ocak ayında tüm finansal yatırım araçları enflasyon karşısında kaybettirdi. Borsa, altın, döviz ve mevduat faizlerinin aylık reel getiri oranları ekside kaldı.

Aylık en düşük kayıp, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,56, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,10 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

OCAKTA EN ÇOK KAYBETTİRENLER

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; aylık olarak yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 8,33, külçe altın yüzde 8,81, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 8,88, Euro yüzde 9,45 ve Amerikan doları yüzde 9,62 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 8,87, külçe altın yüzde 9,34, DİBS yüzde 9,41, Euro yüzde 9,98 ve Amerikan doları yüzde 10,14 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

ÜÇ VE ALTI AYLIKTA ALTIN KAZANÇLARI ÖNE ÇIKTI

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,85 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,56, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25,31 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,74 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,24 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 36,88, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 26,76 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIKTA EN ÇOK DOLAR KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,08 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,44 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 8,03, Euro yüzde 12,07, BIST 100 endeksi yüzde 32,13, mevduat faizi (brüt) yüzde 40,64 ve DİBS yüzde 48,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 19,70 ve Euro yüzde 14,45 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 11,67, mevduat faizi (brüt) yüzde 22,75 ve DİBS yüzde 32,69 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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