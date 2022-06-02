Enflasyon zapturapt altına alınmalı

Perakende sektörü temsilcileri enflasyona bir an önce önlem alınmaması durumunda düşen alım gücüyle birlikte durgunluk yaşanacağına dikkat çekiyor.

Sayime BAŞÇI

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Tüm Türkiye'nin ana gündemi haline gelen enflasyon ve fiyat artışları, tüketicide yeni zam beklentisi nedeni ile bir süredir alışverişleri öne çekerken, düşen alım gücü ise gelecek dönemler için stagflasyon sinyali veriyor. Enflasyonun dizginlenemediği bir ortamda, asgari ücrete ara zam gibi yeni bir tedbirin devreye girmemesi halinde tüketicinin alım gücünde büyük düşüş yaşanacağına dikkat çeken perakende sektörü temsilcileri, piyasalarda büyük bir durgunluk yaşanabileceğini belirtti.

PLAN YAPAMIYORUZ

Burada “stagflasyona” girmemek için bütün adımların atılması gerektiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, enflasyonun “zapturapt” altına alınması gerektiğine dikkat çekti. Bu yıl 21'incisi düzenlenen Perakende Günleri'nde konuşan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, enflasyon kaynaklı zamların kademe kademe devreye girmeye devam ettiğine dikkat çekerek, satışların da büyük etkisi ile ciroların artacağını ancak alım gücünün de artması gerektiğini kaydetti. “Kimse stagflasyona girmek istemez. Perakende sektörünün ciddi bir kredi artışı var. Enflasyonla yaşamayı hiçbirimiz istemiyoruz. Enflasyonu zapturapt altına almak gerekiyor” diye konuşan Özpamukçu, sektörün bu ortamda önünü görmek ile ilgili sıkıntı yaşadığını ve 3 ay sonra ne olacağına ilişkin planlama yapmakta büyük zorluk çektiklerini dile getirdi.

Şirketlerin bilançoları bozulabilir

– Beklenti enflasyonu nedeni ile öne çekilen talebin tedbir alınmaz ise duracağına işaret eden Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe “Eğer çalışanların alım gücünün artırılmasına yönelik adım atılmaz ve enflasyon dizginlenemezse fiyat artışları ve alım gücü arasındaki makas açılacak bu talep de sönümlenecek. Stagflasyona doğru gitmemesi için gerekli adımlar atılmalı. Enflasyonun dizginlenmemesi nedeni ile hem iç talebin daralması hem de şirketlerin bilançolarının bozulması riski ile karşı karşıyayız” dedi.