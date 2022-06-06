Enflasyonda ikinci perde şirketler için açılıyor

Borç yükünü hafifletmeye çalışan perakende sektöründe, enflasyonla birlikte durgunluk riskinin günden güne büyüdüğü ifade ediliyor.

Sayime BAŞÇI

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Coronavirüs salgını sonrasında hızlı bir toparlanma kaydeden perakende sektöründe cirolar ve kârlar artarken, Covid'in yarattığı borç yükünü atmaya çalışan şirketler, enflasyonun durdurulamaması halinde vatandaştan sonra şirketleri vuracağına dikkat çekti. Yeni zam beklentisi nedeni ile ihtiyaç alışverişlerini öne çeken vatandaşın her geçen gün alım gücünün düştüğüne dikkat çeken sektör temsilcileri, ilk perdede vatandaşı fakirleştiren enflasyonun ikinci perdede ise şirketleri fakirleştirmeye başlayacağına dikkat çekti.

KAMUYA GÖREV DÜŞÜYOR

“Yüksek enflasyon iki perdeden oluşur birinci perdesinde şirketleri zenginleştirir hane halkını da sabit gelirliyi de fakirleştirir. Fakat ikinci perdede şirketleri de fakirleştirmeye başlar. Eğer bu durdurulamazsa fiyatların her geçen gün arttığı alım gücünün düştüğü ortamda stagflasyon ortamına giriliyor. En büyük korkumuz buraya varılması” diye konuşan Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, borçlarda toparlanmanın yüksek cirolarla başladığını ancak durgunluğun büyük risk olarak önlerinde durduğunu kaydetti.

Bu noktada ana görevin kamuya düştüğünü ve şirketlerin de maliyet artışlarının ötesinde zam yapmaması gerektiğini dile getiren Tınastepe, perakende sektöründe olmasa da bazı imalat ve hammadde üreticilerinin maliyetin ötesinde zam yaptığını kaydetti.

Kiralar borcun faizine yetmiyor

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, AVM yatırımlarının değerinin kiraların erimesi ile birlikte düştüğüne işaret ederek, bazı AVM'lerde kiraların borcun faizini ödemeye yetmediğini söyledi. Altaş, sektörün 150 milyar dolarlık yatırım değerinin 40 milyar dolarlar seviyesine indiğini dile getirdi. Bununla birlikte, BDDK verilerine göre Nisan 2022 itibarıyla perakende sektörünün kredi borcu 180.1 milyar TL'ye ulaşırken bunun 6.8 milyar TL'si takibe düşmüş durumda. Bu rakam Nisan 2021'de 145 milyar TL toplam nakdi kredi borcu ile 6.5 milyar TL takibe düşmüş borç şeklindeydi.